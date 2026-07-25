Наступление ВС РФ на Харьков 25 июля: последние новости, главные события

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 25 июля 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в субботу, 25 июля: обстановка на фронте сегодня

«Успешная работа на Харьковском направлении. В результате профессиональных и слаженных действий наших бойцов совместно с подразделением ПУ ФСБ России БАС Белгород (6 расчет) уничтожен заминированный мост, который противник использовал в качестве одной из важнейших логистических артерий для поддержки своих передовых линий. Лишение противника подобных объектов существенно осложняет переброску личного состава, боеприпасов и техники, нарушает устойчивость системы снабжения и снижает возможности ВСУ по удержанию занимаемых позиций. Именно такие точечные удары по критически важной инфраструктуре оказывают серьезное влияние на общую оперативную обстановку на фронте. Выражаю благодарность бойцам БТРГ „Апостол“, а также всем подразделениям, принимавшим участие в выполнении этой и других поставленных задач. Их высокий профессионализм, решительность и грамотное взаимодействие позволяют ежедневно приближать достижение целей специальной военной операции. Желаю нашим бойцам дальнейших успехов!» — написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Фронтовая птичка» передает, что с раннего утра российские бомбардировщики Су-34М нанесли бомбовые удары по укрепленным позициям ВСУ в южной части Казачьей Лопани.

«Бойцы ВС РФ зачищают Казачью Лопань. Этот поселок является крупным логистическим узлом для противника на севере Харьковской области. Наши разведчики вскрыли место дислокации минометного расчета ВСУ. Орудие и личный состав уничтожили FPV-дроном. Кроме того, ВС РФ на Волчанском направлении ведут бои в Захаровке, Ивановке, Юрченкове, окрестностях Бакшеевки и Шевченкова. Наши военнослужащие также продвинулись в направлении заброшенного села Ивашкино на Великобурлукском участке», — добавил автор канала.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Северный ветер» рассказал, что на Харьковском направлении ВС РФ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области.

«Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Харькова, Новой Казачьей, Цуповки, Светличного, Рубежного, Радьковки, Соснового Бора, Белого Колодезя, Черного, Ольховатки, села Хатнее, Липцев, Дергачей и Чугуева. Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. Противник не оставляет попыток накопить резервы из штурмовых подразделений в близлежащих населенных пунктах (Новая Казачья, Цуповка, Светличное и Дергачи). По ПВД украинских националистов отработала российская авиация и расчеты ударных БПЛА. Враг понес существенные потери в живой силе», — отметили авторы канала.

По их словам, на Волчанском направлении штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись на десяти участках до 900 метров.

«Стрелковые бои продолжаются в селах Ивановка, Юрченково, поселке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково, в Веровке и в лесных массивах Волчанского района. Штурмовые подразделения ГВ „Север“ выбили националистов 159-й механизированной бригады ВСУ из села Захаровка (Волчанский район) и освободили населенный пункт. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в районе села Устиновка. Штурмовые подразделения ГВ „Север“ выбили националистов из села Ивашкино и освободили населенный пункт», — добавил «Северный ветер».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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