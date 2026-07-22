5 ложек в ведро — как ветром сдуло и тлю, и улиток, и муравьев: хит дачников в 2026-м

5 ложек в ведро — как ветром сдуло и тлю, и улиток, и муравьев: хит дачников в 2026-м

Каждый сезон дачники сталкиваются с нашествием вредителей, которые уничтожают урожай и отравляют жизнь. Тля, улитки, муравьи, клещи и долгоносики — все они не дают покоя. Но есть простое, доступное и нехимическое средство, которое помогает избавиться от этих пяти врагов быстро и эффективно. Готовится оно из трех ингредиентов, которые найдутся в любом хозяйственном магазине или аптеке.

Для приготовления вам понадобится: 5 столовых ложек пищевой соды, 2 столовые ложки дегтярного мыла (твердое натрите на терке), 2 столовые ложки шампуня от блох для животных (любого бренда) и 10 литров теплой воды. В большой емкости растворите соду, затем добавьте мыло и шампунь, тщательно перемешайте до получения однородной жидкости с легкой пеной. Готовый состав перелейте в опрыскиватель.

Обрабатывать нужно все посадки: овощи, деревья, кустарники, цветники, а также места скопления вредителей — муравейники, укрытия улиток, нижнюю часть стволов. Опрыскивайте листья с обеих сторон, стебли и прикорневую зону. Проводите работы вечером или рано утром в сухую безветренную погоду, повторяя через 5–7 дней для закрепления эффекта.

Секрет эффективности — в сочетании компонентов: сода нарушает кислотно-щелочной баланс на поверхности растений и теле насекомых, делая среду непригодной для их жизни. Дегтярное мыло своим резким запахом отпугивает вредителей и действует как природный антисептик. Шампунь от блох содержит инсектициды, которые парализуют нервную систему насекомых, но при правильной концентрации безопасны для растений и человека.

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