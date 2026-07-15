Инфекциолог ответил, чем опасны тараканы в квартире

Опасность тараканов в квартире связана с тем, что они переносят опасные микробы, предупредил главный специалист по направлению «инфекционные болезни» одной из сетей клиник Андрей Матюхин. В разговоре с РИАМО он подчеркнул, что эти насекомые являются переносчиками сальмонеллеза и дизентерии.

Тараканы являются механическими переносчиками. Путешествуя из канализации и мусоропровода в матрас, они на лапках и в кишечнике переносят — дизентерию, сальмонеллез, яйца гельминтов: аскарид, остриц, — поделился Матюхин.

Эксперт уточнил, что тараканы предпочитают селиться на кухне, но также могут быть и в складках старых матрасов. Контакт насекомого с кожей приводит к тому, что патогенная микрофлора попадает на слизистые человека.

Ранее терапевт Дарья Богомолова предупредила, что укус слепня может привести к развитию туляремии — серьезной инфекции, поражающей кожу, слизистые и легкие. Она отметила, что эти насекомые наиболее активны в жаркие дни у водоемов.