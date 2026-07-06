Терапевт назвала жуткое последствие укуса слепня

Укус слепня может привести к развитию туляремии — серьезной инфекции, поражающей кожу, слизистые и легкие, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» терапевт Дарья Богомолова. Она отметила, что эти насекомые наиболее активны в жаркие дни у водоемов.

Слепней привлекает запах пота и быстрые движения, уточнила Богомолова. Их часто путают с оводами, контакт с которыми грозит развитием миаза — паразитарным заболеванием, когда в тканях начинают распространяться личинки насекомого. Заподозрить болезнь можно по болезненному узелку на теле в месте укуса и ощущению движения под кожей.

Ранее аллерголог Злата Ермакова заявила, что отек лица и шеи, затрудненное дыхание, головокружение, тошнота и рвота, а также понижение артериального давления после укуса пчелы требуют срочной медицинской помощи. Высыпания по всему телу — тоже крайне опасный симптом.