Аллерголог перечислила крайне опасные симптомы после укуса пчелы

Аллерголог Ермакова: отек лица и шеи после укуса пчелы требует срочной помощи

Отек лица и шеи, затрудненное дыхание, головокружение, тошнота и рвота, а также понижение артериального давления после укуса пчелы требуют срочной медицинской помощи, заявила РИАМО аллерголог Злата Ермакова. Высыпания по всему телу — тоже крайне опасный симптом. При этом, по ее словам, самая тяжелой реакцией на укус считается анафилактический шок.

У человека может развиться аллергия на яд одного или нескольких видов жалящих насекомых, уточнила Ермакова. После укуса могут наблюдаться как локальные, так и системные реакции. Первые из них проявляются в виде отека, сильного покраснения, зуда или боли в месте ужаления. Как правило, это проходит в течение нескольких часов или дней.

По словам врача, при укусе насекомого прежде всего следует аккуратно удалить жало скользящим движением ножа или пилки для ногтей по коже, чтобы не раздавить ядовитый мешочек. Затем место укуса необходимо охладить, обработать спиртосодержащей настойкой для снятия зуда и отека, а после принять антигистаминный препарат. В случае острой тяжелой реакции нужно немедленно вызвать скорую помощь.

Ранее врач Ольга Малиновская заявила, что аллергия на пчелиный яд может проявиться при повторном укусе. По ее словам, это связано с тем, что иммунная система успевает сенсибилизироваться, то есть приобрести чувствительность и начать выработку специфических иммуноглобулинов Е.

