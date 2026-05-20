Жара и аллергены: пыльца в Москве сегодня — 20 мая

В Москву и область пришла практически летняя жара. Вместе с этим почти завершился сезон пыления берез. Но прощаться с поллинозом рано. Рассказываем, что сейчас цветет в столице, и определяем уровень пыльцы сегодня.

Пыльца в Москве сегодня

В среду 20 мая будет малооблачно и жарко. Воздух прогреется до +29–30 градусов. Осадки, которые могли бы прибить к земле частички пыльцы, не ожидаются.

Прогноз пыльцы на 20 мая 2026 года

Самый агрессивный аллерген весны — береза — практически отпылил. Сейчас плотность пыльцевого облака составляет не более 10 единиц на кубический метр. На такой же отметке находятся запылившие недавно злаки: их концентрация также еще мала.

Чуть выше показатели дуба. Его концентрация подскочила до отметки от 11 до 100 единиц на кубический метр. Однако уже послезавтра, согласно прогнозам, она упадет до «зеленой» планки: менее 10 частиц на кубометр.

Так что аллергическая обстановка сейчас достаточно щадящая. Но это не повод не следовать базовым правилам самопомощи в аллергосезон. При необходимости (и по рекомендации врача) продолжайте прием антигистаминных. Вернувшись с улицы, принимайте душ, в том числе промывайте волосы от частичек пыльцы. Задумайтесь об оснащении жилища антипыльцевыми сетками и очистителями воздуха.

