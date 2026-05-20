Российский боец рассказал о встрече с украинским ИИ-дроном Боец Альфа рассказал, что ВСУ все чаще используют дроны с ИИ в зоне спецоперации

Вооруженные силы Украины все чаще применяют беспилотники с элементами искусственного интеллекта, способные самостоятельно находить и сопровождать цель по тепловому излучению и движению, заявил военнослужащий морской пехоты группировки «Центр» с позывным Альфа в беседе с РИА Новости. По его словам, один из таких эпизодов произошел с ним во время подготовки позиций, когда оператор БПЛА заметил зависший в воздухе дрон всего в 30–50 метрах от себя.

Сам лично я наблюдал, что чаще стали применять квадрокоптеры с искусственным интеллектом, которые захватывают цель по тепловому излучению. Я стоял неподвижно, прицелился в него из ружья. Он завис и смотрел на меня, — поделился боец.

Он пояснил, что система самостоятельно корректирует наведение дрона без постоянного участия оператора. В результате беспилотник не стал атаковать замершего солдата. Он отработал по людям, которые двигались.

Ранее военнослужащий с позывным Воблер рассказал, что модифицированные беспилотники российского производства поставляются на передовую на Харьковское направление. В мастерскую группировки войск «Север» отправляют дроны «Упырь», «Бумеранг» и «Скворец».