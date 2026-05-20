Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 04:59

Российский боец рассказал о встрече с украинским ИИ-дроном

Боец Альфа рассказал, что ВСУ все чаще используют дроны с ИИ в зоне спецоперации

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины все чаще применяют беспилотники с элементами искусственного интеллекта, способные самостоятельно находить и сопровождать цель по тепловому излучению и движению, заявил военнослужащий морской пехоты группировки «Центр» с позывным Альфа в беседе с РИА Новости. По его словам, один из таких эпизодов произошел с ним во время подготовки позиций, когда оператор БПЛА заметил зависший в воздухе дрон всего в 30–50 метрах от себя.

Сам лично я наблюдал, что чаще стали применять квадрокоптеры с искусственным интеллектом, которые захватывают цель по тепловому излучению. Я стоял неподвижно, прицелился в него из ружья. Он завис и смотрел на меня, — поделился боец.

Он пояснил, что система самостоятельно корректирует наведение дрона без постоянного участия оператора. В результате беспилотник не стал атаковать замершего солдата. Он отработал по людям, которые двигались.

Ранее военнослужащий с позывным Воблер рассказал, что модифицированные беспилотники российского производства поставляются на передовую на Харьковское направление. В мастерскую группировки войск «Север» отправляют дроны «Упырь», «Бумеранг» и «Скворец».

Регионы
ВС РФ
ИИ
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автор фейка о «призраке Киева» до сих пор не закрыл российскую «дочку»
Российский боец рассказал о встрече с украинским ИИ-дроном
Личная жизнь, рак, наркозависимость, Пугачева: где сейчас певец Шура
Школьники с 1 сентября начнут изучать новый профиль
В МГЮА раскрыли, кто получит повышенную зарплату в мае
«Нафтогаз» сообщила о повреждениях инфраструктуры
Глава РФПИ появился в китайской социальной сети
Личная жизнь, новые роли, секреты стройности: где сейчас Олеся Судзиловская
В США впервые поддержали документ о прекращении войны с Ираном
В Днепропетровской области горит завод «ЮжМаш»
«Нехитрая схема»: в МИД РФ раскрыли, как деньги ЕС «растворяются» в Киеве
ВСУ нацелились на промышленную зону ставропольского Невинномысска
Марионетке конец. США признали Зеленского преградой для мира: что дальше
Выстрел из гранатомета лишил жизнеспособности пулеметный расчет ВСУ
Новый фильм Звягинцева «Минотавр»: о чем картина, рецензии, шансы в Каннах
Чемпионом Англии по футболу стал фаворит сезона-2003/04
МИД Латвии вызвал на «ковер» российского дипломата
Отбывавшего срок экс-главреда Tatler заметили в одном из ресторанов Москвы
США отчитались о потерях военной техники в ходе операции против Ирана
Брак с Порошиной, труп в «Запорожце», новые роли: как живет Гоша Куценко
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.