18 мая 2026 в 04:36

Улучшенные БПЛА российского производства поставляются на передовую

РИА Новости: модернизированные БПЛА РФ отправляются на Харьковское направление

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Модифицированные беспилотники российского производства поставляются на передовую на Харьковское направление, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным Воблер. В мастерскую группировки войск «Север» отправляют дроны «Упырь», «Бумеранг» и «Скворец».

Привезли дрон «Упырь» и дрон «Бумеранг», модифицированного «Скворца». Этот дрон уже известен, и, как и большинство FPV-дронов, они отправляются в один конец с «подарком», — сообщил он.

По словам военнослужащего, разработчики с заводов нередко приезжают в подразделение, чтобы на месте консультироваться и дорабатывать технику с учетом боевого опыта. После этого в мастерскую поставляют усовершенствованные образцы.

Ранее вице-губернатор провинции Чжан Гочжи на VI Российско-китайском форуме в Харбине заявила, что южно-китайская провинция Гуандун, на которую приходится 70% мирового производства потребительских беспилотников и половина оборудования для сетей 5G, предлагает России расширить стратегическое инвестиционное партнерство в сфере высоких технологий. По ее словам, на фабриках Гуандуна выпускается более 15% всех электромобилей в мире, 20% промышленных роботов, а также 40% смартфонов.

Россия
Украина
БПЛА
военные
