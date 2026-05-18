Названа опасная бактерия, живущая во многих кондиционерах

В загрязненных кондиционерах могут обитать бактерии легионеллы, заявил NEWS.ru профессор кафедры географии, геоэкологии и природопользования факультета естественных наук Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд. По его словам, эти микроорганизмы наиболее опасны для аллергиков и людей с плохим иммунитетом.

Все больше офисов, магазинов, торговых центров и даже больниц строятся без открывающихся окон. Они проветриваются исключительно кондиционерами. Как показала практика, такое решение небезопасно: регламентом очистки климатических приборов пренебрегают слишком часто. В условиях постоянной влажности из-за конденсата в сплит-системах обживаются микроорганизмы, в том числе опасные для здоровья. В 1976 году в США участники съезда организации «Американский легион» массово заболели неизвестной пневмонией. Ее источником оказалась бактерия легионелла, размножившаяся в градирне системы кондиционирования, — поделился Гильденскиольд.

Он предупредил, что легионеллез способен спровоцировать инфекционно-токсический шок, поражает центральную нервную систему, желудочно-кишечный тракт и почки. По словам гигиениста, пневмонии, вызванные этой бактерией, протекают тяжело, часто приводя к дыхательной недостаточности и другим осложнениям.

Риску заболевания наиболее подвержены люди с плохим иммунитетом, респираторными заболеваниями, хроническими аллергиями, курящие и переживающие стресс. Главная мера профилактики легионеллеза, других инфекций и аллергий на бытовом уровне — своевременная замена фильтров в кондиционирующих устройствах и очищение вентиляционных систем, регулярная влажная уборка помещений, где они используются. В медицинских учреждениях — обязательная дезинфекция и очистка медицинского оборудования, — заключил Гильденскиольд.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская предупредила, что душный и спертый воздух в помещении или транспорте может вызвать кислородное голодание и ухудшить концентрацию. По ее словам, длительное пребывание в таких условиях замедляет реакции организма.