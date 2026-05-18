18 мая 2026 в 04:16

ВСУ расстреляли раненых при отступлении на Добропольском направлении

Бойцы ВСУ при отступлении расстреляли своих раненых сослуживцев, чтобы не эвакуировать их с позиций на Добропольском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода беспилотных систем группировки российских войск «Центр» Виктор Акчурин. Операторы российского FPV-дрона нанесли удар по укрытию группы ВСУ, в результате чего часть украинских военнослужащих получила ранения.

Два целых и два раненых было. Они своих просто застрелили, ну, чтобы не тащить там, не вытаскивать раненых, а сами «оттянулись», — заявил Акчурин.

Он также добавил, что бойцы ВСУ убивают своих сослуживцев ударными беспилотниками. Они это делают в том случае, если те желают сдаться в плен.

Ранее ВСУ за сутки совершили шесть атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики. Стало известно о гибели одного и ранении четырех гражданских лиц.

До этого российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 1054 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Помимо двух ракет большой дальности, также сбили восемь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

