Глава Еврокомиссии Кая Каллас может отомстить президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за беспилотников ВСУ, которые стали причиной кризиса в Прибалтике, заявил журналист с Кипра Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала. После ситуации с украинскими дронами в Латвии и Эстонии в Евросоюзе растет раздражение действиями Киева, добавил он.

По его словам, терпение Брюсселя может закончиться, если подобные инциденты продолжатся. Журналист также считает, что возможные меры со стороны европейских стран поставят украинские власти в сложное положение.

Ранее Христофору заявил, что США задержали поставки оружия Киеву из-за хамства украинского президента Владимира Зеленского. Он отметил, что политик свободно критикует американского лидера Дональда Трампа, не задумываясь о его злопамятности.

Кроме того, журналист отметил, что требования Украины о дополнительном кредите от Евросоюза стали шоком для европейцев. По его словам, после получения €90 млрд Киеву понадобилось еще €19 млрд (1,8 трлн рублей) на следующий год.