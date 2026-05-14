В России поставили крест на Каллас за столом переговоров по Украине Депутат Белик: Каллас не может быть переговорщиком из-за русофобии

ЕС до сих пор не предпринял ни одного реального шага для урегулирования конфликта на Украине, заявил ТАСС член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Если европейские политики все же соберутся на переговоры с Россией, то вести их должна не глава евродипломатии Кая Каллас с ее откровенной русофобией, считает депутат.

До сих пор Европа не предприняла ни одного реального шага для урегулирования конфликта, поэтому ее участие в переговорах вызывает большие сомнения. Что касается предложения Каллас выступить переговорщиком — оно не выдерживает критики: ее русофобская позиция исключает объективность, — сказал Белик.

По словам парламентария, Россия всегда открыта к диалогу, но ждет от ЕС серьезного подхода и конкретных участников, а не пустых заявлений. Он добавил, что наиболее эффективными посредниками могут быть те, кто не запятнал себя беспочвенными обвинениями в адрес России.

Белик подчеркнул, что европейские политики пока не способствуют переговорам, а, наоборот, вооружают Украину и затягивают конфликт. По его мнению, под маской демократии ЕС движим собственными интересами и антироссийской политикой.

Ранее американские аналитики заявили, что кандидатура Каи Каллас на роль представителя ЕС в возможных переговорах по Украине столкнулась с недоверием со стороны ряда европейских лидеров. По их словам, причиной стала ее жесткая позиция в поддержку Киева.