День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 09:09

В России поставили крест на Каллас за столом переговоров по Украине

Депутат Белик: Каллас не может быть переговорщиком из-за русофобии

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

ЕС до сих пор не предпринял ни одного реального шага для урегулирования конфликта на Украине, заявил ТАСС член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Если европейские политики все же соберутся на переговоры с Россией, то вести их должна не глава евродипломатии Кая Каллас с ее откровенной русофобией, считает депутат.

До сих пор Европа не предприняла ни одного реального шага для урегулирования конфликта, поэтому ее участие в переговорах вызывает большие сомнения. Что касается предложения Каллас выступить переговорщиком — оно не выдерживает критики: ее русофобская позиция исключает объективность, — сказал Белик.

По словам парламентария, Россия всегда открыта к диалогу, но ждет от ЕС серьезного подхода и конкретных участников, а не пустых заявлений. Он добавил, что наиболее эффективными посредниками могут быть те, кто не запятнал себя беспочвенными обвинениями в адрес России.

Белик подчеркнул, что европейские политики пока не способствуют переговорам, а, наоборот, вооружают Украину и затягивают конфликт. По его мнению, под маской демократии ЕС движим собственными интересами и антироссийской политикой.

Ранее американские аналитики заявили, что кандидатура Каи Каллас на роль представителя ЕС в возможных переговорах по Украине столкнулась с недоверием со стороны ряда европейских лидеров. По их словам, причиной стала ее жесткая позиция в поддержку Киева.

Власть
Европа
Украина
Кая Каллас
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Британия захватила корабль у берегов ОАЭ
Психотерапевт дала советы, как правильно привлечь детей к дачным работам
Кеша из «Усатого няня» попал в больницу
Гинеколог объяснила, зачем детям нужны профилактические осмотры
Российские бойцы застали врасплох украинских военных во время зачистки
Появилась новая информация по делу об убийстве экс-мэра Самары
Россиян предупредили о риске задержаний за рубежом
«Ложное чувство превосходства»: в Иране призвали проучить Запад
Подсчитано, сколько раз Медведев оскорбил Зеленского в новом посте
В «Острове Мечты» завершили сборку самой длинной катальной горы в России
В «Ростехе» раскрыли главное преимущество отечественных дронов
Составлен чек-лист по противодействию мошенникам
Невролог перечислил главные факторы, разрушающие здоровье после 30 лет
В Госдуме предложили новый способ борьбы со спам-звонками
В ФСБ раскрыли подробности работы украинского шпиона в Крыму
В суд поступило дело о растрате при строительстве ЖК в Якутии
Украинские бойцы по глупости выдали свои координаты ВС России под Харьковом
Уехавший из России Прусикин закрыл последнее ИП
Бастрыкин взялся за дело о пожаре на Вернисажной улице в Москве
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.