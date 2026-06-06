Беспощадный удар по ВСУ, Анита Цой торгует огурцами: что будет дальше

Беспощадный удар по ВСУ, Анита Цой торгует огурцами: что будет дальше

Россия разнесла военную инфраструктуру в различных частях Украины, чем заставила Киев пересмотреть свое отношение к СВО, Александр Овечкин вернулся в Россию для семейного отдыха, Анита Цой научила китайцев варить борщ — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Россия нанесла еще один удар возмездия по Украине

В ночь на 5 июня российские военные нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Украины, сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Олег Царев. По его словам, были поражены пункты обеспечения запорожской группировки ВСУ, цели в Сумской и Днепропетровской областях, а также ангары в Павлограде. Кроме того, как утверждает блогер, дроны «Герань» атаковали электрическую подстанцию в Рокитном Ровенской области. В Житомирской области ракетный удар пришелся по железнодорожному объекту в Коростене.

В МО РФ данную информацию не комментировали.

В свою очередь Telegram-канал «Дневник десантника» сообщил о серии ударов по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области.

«„Герани“ ударили по целям в Одесской области. Под ударом портовая инфраструктура в Черноморске. Украинская ПВО безуспешно пыталась сбить беспилотники, но они все равно поразили цели», — уточнили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Великом Бурлуке Харьковской области российский беспилотник «Герань-2» нанес удар по пункту управления украинскими беспилотниками, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«После прилета район был оперативно оцеплен военными. С места удара были замечены как минимум четыре автомобиля скорой помощи, вывозившие раненых. Также зафиксирован военный микроавтобус, который использовался для эвакуации погибших. Характер действий после прилета указывает на поражение важного элемента системы управления БПЛА на данном участке», — сообщил он.

По словам военного аналитика, в Киевской области после удара по нефтебазе в районе Броваров вспыхнул крупный пожар, возгорание охватило топливную инфраструктуру объекта, что привело к длительной детонации и сильному задымлению района. По мнению военных экспертов, после ударов может существенно перемениться ход СВО. Они считают, что Киев в скором времени потерпит поражение и запросит перемирие.

Telegram-канал «Шпион» привел версию, согласно которой Россия якобы накапливает ракеты для рекордных с начала СВО ударов по законным целям в Киеве. По его мнению, рассматривается комбинированный сценарий: ракеты, дроны, перегрузка ПВО, удары по логистике, военным производствам, узлам управления и объектам, обслуживающим армию.

Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Как Александр Овечкин проводит лето в России

Российский хоккеист Александр Овечкин вместе с супругой Анастасией и сыном Ильей прилетел в Москву 13 мая. Позднее, 27 мая, в одном из ресторанов столицы семья отметила день рождения мальчика — ему исполнилось шесть лет. Вечеринку устроили в стиле Lego.

Поздравить Илью пришли Кирилл Шубский (отец жены Овечкина, бизнесмен), старшая сестра Анастасии — Анна, Алина (супруга бывшего хоккеиста Павла Буре), а также продюсер Яна Рудковская вместе с младшим сыном Арсением Плющенко. В конце вечера гости отведали торт, который был сделан в форме многоярусной башни из конструктора Lego. Овечкин приподнял сына, чтобы тот смог задуть свечи.

А 24 мая Овечкин вместе с супругой побывал на суперфинале Кубка России по футболу, где встретились «Спартак» и «Краснодар». Матч прошел в московских «Лужниках» и завершился победой красно-белых в серии пенальти. Перед игрой Александр заявил, что будет болеть за красивый футбол.

«Я сижу с легендами нашего футбола, нашего спорта: Титов, Аленичев и Радимов. Я — динамовец, но вам большое уважение. Вы красавцы!» — сказал Овечкин после матча.

Летний отпуск семьи не ограничится пребыванием в России. Согласно данным «Матч ТВ», часть отдыха Овечкин, как обычно, проведет в Турции. Хоккеист вместе с семьей на протяжении месяца будет жить в отеле по системе «все включено». Хоккеист планирует поддерживать физическую форму, делать утреннюю зарядку и играть в пляжный волейбол.

Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В прошлом году Овечкин отдыхал в Кемере. На территории арендованной виллы, рассчитанной на 10–12 гостей, есть бассейн, джакузи, сауна и отдельный выход к пляжу. Как сообщал Telegram-канал SHOT, за одну ночь проживания спортсмен платил 340 тыс. рублей. В этом же отеле хоккеист встречался с бывшими футболистами сборной России Романом Павлюченко и Георгием Щенниковым, президентом КХЛ Алексеем Морозовым, телеведущей Ксенией Бородиной, рэпером T-Killah и другими знаменитостями.

Хоккеист также интересуется образованием. Он защитил диссертацию на соискание степени кандидата педагогических наук. Форвард успешно представил научную работу объемом 145 страниц. В своей работе спортсмен провел сравнительный анализ североамериканской и российской систем подготовки хоккеистов. Ключевая идея заключается в том, что оба подхода имеют сильные стороны и их сочетание принесло бы пользу игрокам по мере взросления.

Анита Цой успешно вышла на рынок КНР со своим брендом

В кулуарах Петербургского экономического форума певица Анита Цой рассказала, что ее бренд «Цойкины рецепты» успешно вышел на международный рынок: компания организовала поставки маринованных продуктов в Китай. По ее словам, китайские потребители положительно оценили соленые огурцы, помидоры и заправку для борща.

«Я была потрясена. Они научились варить борщ, им показалось, что это вкусный азиатский суп, если в него класть рис и кимчи», — сказала она.

Кроме того, Цой сообщила об успехе своего органического кимчи и выразила уверенность, что спрос на продукцию в Китае будет и дальше расти.

До этого стало известно, что торговая марка певицы «Цойкины рецепты» получила первый в России сертификат соответствия веганским стандартам на линейку солений и консервированных овощей. Документ был торжественно вручен на международной выставке «Продэкспо-2026».

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