2000-е — лучшее время в истории России? За что мы любим эпоху нулевых

Казалось бы, совсем недавно мы встречали 2000 год: лихие 90-е еще были свежи в памяти, а впереди, наоборот, виделось нечто пугающее и непонятное — новый век, новая эра. И вдруг 2000-е — эпоха, которую сегодняшние миллениалы и зумеры называют «лучшим временем в истории России». Почему по нулевым ностальгируют и те, кто был тогда молод, и те, кто ходил под стол пешком или вовсе не родился в те годы? В этой статье разберем плюсы и минусы 2000-х годов в России и попробуем ответить на вопрос, чем эта эпоха кажется нашим современникам такой привлекательной.

Экономический рост и стабилизация: что изменилось в жизни россиян

С начала 2000-х годов в России началась эпоха почти безостановочного экономического роста. В стране установилась политическая стабильность, что в совокупности привело к резкому скачку уровня жизни. Россия в нулевые закончила трансформацию от СССР к стране нового типа. Что изменилось в первую очередь, так это уровень реальных доходов населения. Только среднемесячная номинальная зарплата с 2000 по 2010 год выросла почти в 9,5 раз — с 2223 до 20 952 рублей. С начала нулевых у россиян появились реальные возможности отоваривать свои деньги, наслаждаться широким выбором товаров, путешествовать за границу и приобретать автомобили, парк которых сильно вырос за это десятилетие.

Рассматривая плюсы и минусы 2000-х годов в России, экономисты отмечают стремительное формирование среднего класса, который стал главным двигателем прогресса. Провинциальные города начали преображаться, открывались новые предприятия, а прилавки магазинов ломились от изобилия товаров.

Мода 2000-х годов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что еще изменилось в нулевые, так это то, что Россия стала привлекательной для иностранцев. Москва быстро превращалась в центр престижного потребления, наполняясь модными клубами, бутиками и ювелирными салонами. Благодаря высоким ценам на нефть и проведению важных налоговых реформ в страну хлынул мощный поток иностранного капитала.

Но главное, это были годы надежд и безграничных возможностей, когда, казалось, жизнь вот-вот откроется во всем своем объеме.

Потребительский бум: ипотека, кредиты, доступные телефоны и поездки за границу

Банковская сфера России в нулевые изменилась. С середины нулевых стали массово развиваться ипотека и автокредитование, что позволило миллионам семей решить квартирный вопрос. Так, в 2000 году лишь 9% респондентов рассматривали ипотеку. С 2002 по 2006 год число готовых на такое кредитование выросло в 73 раза! А количество выданных ипотечных кредитов выросло с 9000 в 2002 году до 206 000 в 2006 году.

Параллельно развивался рынок персональной электроники. Появление первых культовых мобильных телефонов с цветными экранами и полифонией, а затем и революционных смартфонов перевернуло представление о коммуникации. Люди массово скупали технику в кредит, стремясь обладать передовыми гаджетами.

Почему еще 2000-е называют лучшим временем? Ярким маркером эпохи стал массовый туризм. Поездки на зарубежные курорты перестали быть элитарной привилегией богачей. Доступные пакетные туры позволили миллионам рядовых служащих ежегодно летать на море, открывая для себя огромный мир.

Поп-культура нулевых: «Тату», Глюкоза, «Бригада», «Универ» и СМС

Казалось, все, что было в 2000-х, — мода, музыка, кино, интернет — мгновенно становилось популярным. В это время зародилась самобытная культура нулевых годов, сочетавшая в себе дерзкие западные тренды и неповторимый колорит постсоветского пространства.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Провокационный дуэт «Тату» возглавлял вершины хит-парадов, а появление загадочной анимационной Глюкозы и триумф Димы Билана собирали у экранов телевизоров миллионы преданных фанатов. На экранах крутили фильмы «Брат-2», «Дневной дозор» и «Ночной дозор», «Турецкий гамбит», «Моя прекрасная няня», «Ранетки», которые моментально становились невероятно популярными.

Культовый многосерийный фильм «Бригада» стал главным экранным отражением уходящей криминальной эпохи, в то время как комедийный ситком «Универ» показывал совершенно иную, веселую и беззаботную студенческую жизнь.

А общение тогда строилось вокруг текстовых сообщений: лимитированные пакеты СМС вынуждали экономить каждый символ и придумывать забавные сокращения, а рингтоны, скачиваемые по коротким номерам, были главным способом заявить о своей индивидуальности.

Мода, стиль и интернет: «аська», «Дискотека Авария», телепузики

Безумное изобилие страз, ультранизкая посадка джинсов, велюровые костюмы ярких расцветок и обилие автозагара — вот он, стиль нулевых. Все, что было в 2000-х годах, — мода, кино и музыка — спустя десятилетие кажется гротескным и странным. Но прошло время, и даже по этому безумному стилю начали скучать: эстетика Y2K воспевает наряды конца 1990-х — начала 2000-х годов.

Культура того времени представляла собой невероятный коктейль из гламура, клубного рейва и субкультурных течений вроде эмо и готов. Музыкальные клипы «Дискотеки Аварии» задавали тренды, которые молодежь моментально копировала на дискотеках. При этом на экранах телевизоров еще оставались отголоски конца 1990-х вроде шоу о телепузиках, которое парадоксальным образом уживалось с зарождающимся циничным юмором Comedy Club.

Ностальгия по нулевым Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему еще 2000-е называют лучшим временем? Именно в это время в дома россиян начал проникать полноценный интернет. Медленный и шумный Dial-Up, занимающий телефонную линию, постепенно сменялся первыми безлимитными выделенными линиями. Легендарный мессенджер ICQ, ласково именуемый в народе «аськой», стал главным пространством для виртуального общения, знакомств и разговоров под характерный звук приходящего сообщения. Зарождались первые отечественные социальные сети и блоги в «Живом Журнале». Тогда можно было часами скачивать одну песню в формате MP3, делиться треками по ИК-порту и неожиданно получать огромные счета от сотовых операторов за то, что случайно зашел в интернет.

Ностальгия по тем временам: почему люди скучают по 2000-м

Годы идут, и сегодня, оглядываясь назад через призму десятилетий, общество все чаще идеализирует этот яркий исторический период. Главная причина, почему люди ностальгируют по нулевым, заключается в поразительном ощущении открытости и глобализации. Границы казались прозрачными, культурный обмен с другими странами шел непрерывно, а весь мир воспринимался как единая, дружелюбная площадка для развития. Люди искренне верили, что глобальные экономические и политические потрясения остались позади, а впереди нас ждет только лучшее. Тогда россияне строили планы — купить квартиру, накопить на машину, открыть свой бизнес.

Воспоминания о жизни в 2000-х для многих миллениалов и зумеров идеализированы: детство, песни группы «Високосный год», старый кинескопный телевизор и стразы на джинсах — все это тоска по эпохе, где были живы родственники, а жизнь казалась простой и счастливой. Кроме того, общение тогда было живым, не зацикленным на гаджетах. Социальные сети еще не заменили реальные встречи во дворах и кафе, а каждый поход в кинотеатр или покупка нового компакт-диска становились настоящим праздником.

Темная сторона: теракты, войны, кризис 2008 года — что тоже было

Однако идеализировать эту эпоху полностью было бы большой исторической ошибкой. Подробный анализ показывает, что кроме плюсов у 2000-х годов в России были и существенные минусы. Это время сопряжено со страшными трагедиями. Страна продолжала бороться с тяжелыми последствиями контртеррористических операций на Северном Кавказе. Начало века ознаменовалось второй чеченской войной и серией страшных терактов — взрывы жилых домов, «Норд-Ост», захват школы в Беслане. Эти события надолго погрузили страну в страх и траур.

Участники траурных мероприятий 1 сентября в Беслане Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Вместе с экономикой росло и неравенство населения по доходам. Инфляция в стране оставалась высокой. А в 2008 году грянул мировой финансовый кризис, который больно ударил по населению и привел к росту безработицы, падению доходов и проблемам с выплатами по ипотеке. К тому же многие тогда брали кредиты в долларах. Валютные займы привлекали более низкой процентной ставкой, но привели к масштабным финансовым трагедиям для тысяч заемщиков. Но даже несмотря на все трудности, нулевые годы навсегда остаются для Россиян эпохой перемен к лучшему, временем, когда страна вдохнула полной грудью после лихих 90-х и с оптимизмом смотрела в будущее.

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