Clean girl: что это за тренд и как внедрить его в жизнь и гардероб

Clean girl: что это за тренд и как внедрить его в жизнь и гардероб

Современный мир моды и социальные сети диктуют новые стандарты визуальной привлекательности, меняя представления о повседневной элегантности. Последние годы популярна эстетика свежести, минимализма и естественности. Понимать феномен clean girl, что это такое и почему он завоевал сердца миллионов девушек по всему миру, крайне важно для всех, кто следит за актуальными веяниями индустрии красоты.

В основе этого визуального направления лежит идея визуальной легкости, ухоженности и «невидимых» усилий. Образ выглядит так, будто его обладательница только что вернулась из спа-салона, выпила свежевыжатый зеленый сок и посвятила утру часовую медитацию. При этом сам тренд эволюционирует: от стерильной идеальности к более живой, выразительной и индивидуальной версии. Разбираемся, что такое clean girl, как собрать гардероб в этой эстетике и почему ее все чаще критикуют.

Откуда появился термин clean girl

Итак, что такое clean girl? Дословно термин переводится как «чистая девушка». Это популярный тренд на естественную красоту, минимализм и абсолютную ухоженность. Он означает образ жизни и стиль, где главными являются здоровье кожи, аккуратность и простые базовые вещи. Хотя сам стиль clean girl и его массовая популярность зародились в TikTok в конце 2021 — начале 2022 года, визуальные элементы этого тренда не являются новыми и были заимствованы из других культур.

Если задуматься, откуда пошел тренд clean girl, станет ясно, что его корни уходят в эстетику 1990-х годов, а также в уличную моду Латинской Америки и афроамериканских сообществ. Именно там впервые стали популярны гладкие пучки, крупные золотые серьги-кольца и сияющий влажный финиш на коже, которые позже подхватили топ-модели.

Хейли Бибер Фото: imageSPACE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главными амбассадорами этого направления в цифровом пространстве стали Хейли Бибер, Белла Хадид и Кендалл Дженнер. Благодаря вирусному контенту в социальных сетях clean girl aesthetic превратилась в глобальное культурное явление. Миллионы пользователей начали транслировать образ жизни, наполненный ранними подъемами, уходом за собой, эстетичными завтраками и минималистичными аутфитами. Вскоре информация о том, откуда пошел тренд clean girl, отошла на второй план, уступив место его адаптации под повседневную жизнь обычных горожанок.

Главные признаки эстетики: ухоженность и визуальная простота

Основной философский посыл этого направления заключается в отказе от всего лишнего и перегруженного. Ключевую роль здесь играет не сама одежда, а качественная база. Сияющая кожа, минимальный макияж с акцентом на естественность, аккуратный незаметный маникюр в нюдовых оттенках, гладко зачесанные волосы и минимум аксессуаров создают дорогой и собранный вид.

В отличие от вычурных модных течений, clean girl aesthetic — эстетика «чистых девушек» — делает ставку на здоровую дисциплину и внимательное отношение к себе. То, что на первый взгляд кажется просто визуальным фильтром для видеороликов, на деле является целой жизненной философией, сочетающей правильный уход за кожей, сбалансированное питание, полноценный сон и умение подбирать вещи, которые гармонично сидят по фигуре без лишнего декора.

При этом в 2026 году чистый минимализм уступает место более выразительной версии. Тренд эволюционирует в сторону soft glam — уже с выраженным макияжем, цветом и контролируемой гламурностью. Чистота остается, но появляются характер и доля иронии: идеальный пучок сменяется небрежными прядями, минималистичные гвоздики — серьгами-скульптурами, а нюдовый макияж — акцентной стрелкой.

Clean girl: что это за эстетика? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Базовый гардероб clean girl

Гардероб clean girl состоит из вещей с простым кроем и идеальной посадкой. Сюда входят объемные белые и бежевые рубашки, качественные однотонные футболки из плотного хлопка, трикотажные топы, прямые джинсы классического синего цвета и брючные костюмы свободного фасона. Особое внимание уделяется комфорту и свободе движений.

Как одеваться в стиле clean girl? Начните с подбора качественного верхнего слоя, например бежевого тренча, классического пальто из шерсти или объемного оверсайз пиджака.

Краткий гайд, как одеваться в стиле clean girl.

Верх: белая рубашка оверсайз, облегающий топ бежевого цвета, легкий свитер пастельного оттенка. Белая майка — абсолютная база.

Низ: прямые брюки, юбка миди нейтрального оттенка.

Верхняя одежда: классический блейзер, тренчкот, пальто прямого кроя.

Платья: простые, лаконичные фасоны без лишнего декора.

Гардероб clean girl позволяет без труда комбинировать элементы между собой, создавая стильные и дорогие с виду аутфиты буквально за пять минут перед выходом из дома.

Кто такие clean girl Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Цвета, ткани, обувь и аксессуары

Цветовая палитра стиля clean girl строится на спокойных, природных и пастельных оттенках. Преобладают молочный, кремовый, бежевый, серый, шалфейный, оливковый, небесно-голубой и мягкий коричневый цвета.

Из тканей предпочтение отдается натуральным материалам — хлопку, льну, шелку, кашемиру и высококачественной шерсти, которые выглядят благородно и приятны к телу.

Обувь выбирают практичную и минималистичную: лаконичные белые кеды, кожаные лоферы, базовые мюли, балетки с острым или квадратным носом, а также простые ботильоны на устойчивом каблуке.

Аксессуарная группа отличается сдержанностью — небольшие золотые или серебряные серьги-кольца, тонкие цепочки, аккуратные наручные часы и минималистичные сумки четкой геометрии без крупной фурнитуры.

Макияж и прическа в стиле clean girl

Бьюти-рутина в рамках этого тренда занимает минимум времени, но требует тщательной подготовки кожи. Макияж clean girl строится на эффекте «без макияжа». Косметика, по задумке, должна только подчеркивать естественные достоинства лица. Вместо плотных тональных средств используются увлажняющие BB-кремы или легкие флюиды, а несовершенства локально маскируются консилером. Небольшое количество кремовых румян на яблочках щек, аккуратно зачесанные гелем брови, пушистые ресницы и увлажняющий бальзам или блеск для губ завершают образ.

В 2026 году, кстати, появляются вариации: чистый макияж может дополняться неожиданным акцентом — стрелкой цвета лайма или коралловой помадой. Это уже не стерильная идеальность, а более живая и индивидуальная версия.

Что касается укладки, то визитной карточкой образа стал гладкий пучок или низкий хвостик, зафиксированный с помощью геля или воска. Также популярны естественные мягкие волны или аккуратно заколотые крабиком волосы. Главное правило — прическа должна выглядеть чистой, ухоженной и блестящей. Макияж clean girl призван лишь слегка подсветить природную красоту, а не перекроить черты лица.

В 2026 году появляются и более игривые решения: пучки с бантом, заколки, легкие косички, челка «а-ля француженка» или намеренно небрежные пряди.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как адаптировать эстетику без дорогих покупок

Clean girl ассоциируется с дорогими брендами и образом жизни, но попробовать тренд можно без огромных трат.

Пересмотрите гардероб. Вместо того чтобы покупать новые вещи, переберите существующие. Белая рубашка, бежевый свитер, прямые джинсы — скорее всего, у вас уже есть похожие вещи. Главное — сочетать их в монохромных образах.

Инвестируйте в уход, а не в макияж. Эффект сияющей кожи достигается не тональным кремом, а качественным уходом. Увлажняющий крем, сыворотка с витамином С, солнцезащитный крем — это основа, которая работает лучше любого макияжа.

Обуйте то, что есть. Минималистичные кеды или лоферы могут найтись в гардеробе и так. Необязательно покупать новые. Главное, чтобы обувь была чистой и ухоженной.

Украшения — акцент. Одно необычное украшение может задать тон всему образу. Винтажный кулон, серьги-скульптуры или интересное кольцо — это недорогой способ добавить индивидуальности.

Прическа — ключевой элемент. Гладкий пучок или хвост не требуют дорогих средств — достаточно геля для укладки и пары минут времени.

Стиль «чистой девушки» легко воплотить в жизнь с помощью доступных средств из массмаркета или базовых вещей, которые уже есть в вашем шкафу. Главное — следить за чистотой и опрятностью одежды, своевременно удалять катышки и отпаривать вещи перед выходом.

Гардероб в стиле clean girl Фото: Shutterstock/FOTODOM

За что тренд критикуют: идеализация, однообразие и скрытые затраты

Несмотря на колоссальную популярность, данная эстетика регулярно подвергается жесткой критике со стороны стилистов, социологов и активистов. Эксперты указывают на то, что за внешней простотой скрывается серьезное давление на женщин. Чтобы выглядеть «естественно» и свежо без макияжа, требуются идеальная кожа без акне и пигментации, ровный тон, белые зубы и густые волосы, что часто требует внушительных вложений в косметологов, дерматологов и качественный уход.

Clean girl создает образ «идеальной» женщины, который требует не только времени, но и значительных финансовых вложений: дорогие уходовые средства, органическая еда, занятия пилатесом, медленный образ жизни. Это создает недостижимый стандарт, который могут позволить себе далеко не все.

В то же время «чистые девушки» минималистичны только на первый взгляд. Тренд скрывает избыточное потребление: 20-ступенчатый уход за кожей, множество продуктов для создания «естественного» образа. «Чистота» становится не столько эстетикой, сколько маркетинговой конструкцией.

Кроме того, критике подвергается стереотипность и потеря индивидуальности, ведь миллионы девушек становятся похожи друг на друга.

В итоге постоянное стремление к «идеальной свежести» изнуряет. В ответ на это появляются альтернативные эстетики — messy girl (небрежная красота) и maximalist beauty (максималистская красота с яркими цветами и декором).

Если подходить к тренду без фанатизма и разумно фильтровать информацию, стиль clean girl может стать отличным источником вдохновения для создания комфортного, аккуратного и элегантного повседневного гардероба. Сейчас эстетика «чистой девушки» все еще популярна в соцсетях, но в 2026 году она переживает трансформацию. И, как и любой другой тренд, clean girl требует критического осмысления.

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