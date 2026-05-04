Назван способ, как сделать макияж на съемку и не подчеркнуть проблемы кожи

Визажист Кузьмина: макияж на фотосессию должен быть выполнен плотными продуктами

Макияж для фотосессии должен быть выполнен плотными текстурами или в технике наслоения, чтобы камера и студийный свет не подчеркнули черные точки, поры и шелушения, заявила NEWS.ru визажист Анна Кузьмина. По ее словам, фотокамера видит лицо плоско и «съедает» до 70% яркости косметики.

Макияж для фотосессии отличается от повседневного. Камера видит лицо плоско. Поэтому, чтобы на фотографиях оно казалось объемным, макияж должен помочь создать этот эффект. За счет светотеневых акцентов косметикой можно сделать скулы более выразительными, уменьшить лоб, сузить нос, увеличить глаза. Макияж должен быть выполнен достаточно плотными продуктами или в технике наслоения. Фотокамера съедает половину яркости и плотности косметики, а при съемке со вспышкой и другим световым оборудованием — еще больше, до 70%. Также такие приспособления подчеркивают черные точки, расширенные поры, сухость, шелушение, покраснение и проступающие венки, — пояснила Кузьмина.

Она подчеркнула, что макияж для фотосессий должен быть стойким. По ее словам, при использовании светового оборудования температура в помещении поднимается, и косметика может «потечь».

Ранее стилисты бренда 4forms заявили, что летом текущего года россиянам стоит обратить внимание на выразительные вещи, из которых можно составить полноценный капсульный гардероб. В числе главных трендов они назвали твидовые комплекты, платья из легкого муслина с яркими принтами, струящиеся костюмы мягкого кроя и расслабленные топы.

Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
