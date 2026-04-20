Стилисты 4forms назвали главные тренды лета 2026 года

Летом 2026 года россиянам стоит обратить внимание на выразительные вещи, из которых можно составить полноценный капсульный гардероб, посоветовали стилисты бренда 4forms. В числе главных трендов они назвали твидовые комплекты, платья из легкого муслина с яркими принтами, струящиеся костюмы мягкого кроя и расслабленные топы.

Цветовая гамма сезона будет строиться на естественных и «солнечных» оттенках: молочном, кремовом, пудрово-розовом, шоколадном и оливковом. Добавят динамики образам акцентные решения — растительные и геометрические принты.

Особое внимание нужно уделить материалам, например, в новой коллекции 4forms «Дом у солнца» используются только легкие дышащие ткани — муслин, вискоза, лен, трикотаж и гипюр. Они отлично работают в движении, подстраиваются под фигуру и обеспечивают комфорт даже в жаркую погоду.

Стилисты также порекомендовали сохранять баланс при создании любых образов — как расслабленных повседневных луков, так и более собранных выразительных комплектов. По их мнению, с одной стороны, важно опираться на сдержанную эстетику «тихой роскоши» и классические пропорции, а с другой — не бояться смелых решений с яркими оттенками и активными визуальными акцентами.

Ранее стилист Наталья Семенова заявила, что шелковый шарф, качественная кожаная сумка, часы из стали или золота, а также комплект минималистичных украшений — это лучшие женские аксессуары, которые никогда не выйдут из моды. По ее словам, эти вещи подойдут для женщин любого возраста.