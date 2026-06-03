Россиянкам раскрыли максимальный размер декретного пособия в 2026 году Соцфонд: максимальное пособие по беременности в России достигло 955 тыс. рублей

Максимальный размер пособия по беременности и родам для работающих россиянок в 2026 году составляет около 955 тыс. рублей, передает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России. Размер выплаты зависит от заработка женщины за последние два года и формируется за счет страховых взносов работодателя.

До рождения ребенка маме оформляется пособие по беременности и родам. В этом году его максимальный размер составляет около 955 тыс. рублей, — говорится в материале.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш заявил: в России стоит ввести ежегодные федеральные выплаты для супругов, отмечающих юбилеи совместной жизни. Сумма, по его замыслу, должна зависеть от количества прожитых лет: от 5 тыс. рублей за пятилетие до 250 тыс. — за 70 лет брака.

До этого министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что размер материнского капитала в России в ближайшие годы превысит 1 млн рублей. По его словам, выплата индексируется ежегодно.