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03 июня 2026 в 03:49

Россиянкам раскрыли максимальный размер декретного пособия в 2026 году

Соцфонд: максимальное пособие по беременности в России достигло 955 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Максимальный размер пособия по беременности и родам для работающих россиянок в 2026 году составляет около 955 тыс. рублей, передает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России. Размер выплаты зависит от заработка женщины за последние два года и формируется за счет страховых взносов работодателя.

До рождения ребенка маме оформляется пособие по беременности и родам. В этом году его максимальный размер составляет около 955 тыс. рублей, — говорится в материале.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш заявил: в России стоит ввести ежегодные федеральные выплаты для супругов, отмечающих юбилеи совместной жизни. Сумма, по его замыслу, должна зависеть от количества прожитых лет: от 5 тыс. рублей за пятилетие до 250 тыс. — за 70 лет брака.

До этого министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что размер материнского капитала в России в ближайшие годы превысит 1 млн рублей. По его словам, выплата индексируется ежегодно.

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