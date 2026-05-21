21 мая 2026 в 02:15

В РФ призвали награждать счастливые семьи денежными выплатами

Депутат Панеш призвал ввести ежегодную федеральную выплату к юбилеям брака

В России стоит ввести ежегодные федеральные выплаты для супругов, отмечающих юбилеи совместной жизни, заявил депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости. Сумма, по его замыслу, должна зависеть от количества прожитых лет: от 5 тыс. рублей за пятилетие до 250 тыс. — за 70 лет брака.

Предлагаю ввести ежегодную выплату к юбилеям брака: 5 тыс. рублей за пять лет совместной жизни, 10 тыс. — за 10 лет, 15 тыс. — за 15 и так далее с шагом пять лет. А для пар, отметивших золотую свадьбу — 50 лет брака — установить повышенную выплату в 100 тыс. рублей, — сказал Панеш.

Парламентарий отметил, что долгий брак становится редкостью, а уровень разводов в стране остается высоким. По его мнению, государственная поддержка крепких семей — это сигнал молодым, что их выбор ценят. Он добавил, что многие регионы уже имеют собственные выплаты к свадебным юбилеям, и предложил распространить эту практику на федеральный уровень.

Выплату в юбилейные годы Панеш предлагает начислять по заявлению через соцзащиту или «Госуслуги», а для пар, проживших вместе 50 лет и более, — автоматически, по данным ЗАГС. Он также привел расчеты: в России около 1,5 млн пар, отметивших золотую свадьбу, и единовременная выплата в 100 тыс. каждой из них обошлась бы бюджету в 150 млрд рублей.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил постепенно снижать возраст вступления в брак в России. По его словам, это поможет улучшить демографическую ситуацию и физиологические тенденции.

