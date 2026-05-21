Россиянам объяснили простое правило выбора конфет

Бизнесмен Хачинян: в качественных конфетах не должно быть много консервантов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В качественных конфетах не должно быть много консервантов, заявил NEWS.ru бизнесмен, основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян. По его словам, для выбора хорошего продукта следует внимательно изучить состав. Он отметил, что изделия не должны обладать слишком большим сроком хранения.

Первое, на что стоит смотреть при покупке конфет, — это список ингредиентов. Чем он короче и понятнее, тем лучше. Качественный продукт обычно содержит какао-продукты, натуральные орехи, сливочное масло или молочные компоненты. Сладости с растительными жирами, ароматизаторами и заменителями на первых местах в составе могут быть дешевле, однако по вкусу существенно отличаются. Всегда обращайте внимание на процент какао в шоколадных конфетах. Чем он выше, тем насыщеннее будет послевкусие. Еще один важный момент — срок хранения. Если он слишком длительный, чаще всего в изделиях большое количество консервантов и стабилизаторов, — пояснил Хачинян.

Он отметил, что не менее важным фактором при покупке становится упаковка, которая нередко обманывает ожидания покупателя. По его словам, праздничное оформление набора конфет может значительно увеличивать цену, хотя сам десерт внутри остается вполне рядовым. Бизнесмен добавил, что для экономии стоит сравнивать стоимость за килограмм и обращать внимание на развесные варианты.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова заявила, что сладкая газировка, мороженое, шоколад, конфеты, мед, варенье и другие продукты, содержащие обилие быстрых углеводов, приводят к образованию целлюлита. По ее словам, употребление сливочного масла, сыра, майонеза и колбасных изделий также вредит фигуре за счет трансжиров в их составе.

Life Style
питание
советы
еда
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
