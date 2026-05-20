20 мая 2026 в 23:48

Стало известно, как Минюст США используется против лидеров неугодных стран

CNN: дело Кастро стало примером действий США против лидеров неугодных стран

Конгресс США в Вашингтоне Конгресс США в Вашингтоне Фото: Shutterstock/FOTODOM
Уголовное преследование одного из лидеров Кубинской революции генерала армии Рауля Кастро стало очередным примером использования американским Минюстом инструментов правосудия против глав государств, неугодных Вашингтону, сообщил CNN. Обвинения, включающие убийство и уничтожение воздушного судна, были зарегистрированы в электронной базе федерального суда Южного округа штата Флорида.

Как указывает CNN, данное решение «почти гарантированно усилит давнюю напряженность» между США и Кубой. Телеканал также обращает внимание, что сообщения о возможном обвинительном заключении сразу вызвали опасения относительно крупной военной операции США против Кубы по аналогии с недавними действиями в Венесуэле.

Ранее стало известно, что обвинение против Кастро было выдвинуто на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа, который выступает за смену власти на Кубе. Коммунистическое руководство страны находится у власти с 1959 года, когда революцию возглавил брат Рауля Кастро Фидель. Также обвинения могут быть связаны с инцидентом 1996 года, когда кубинские истребители сбили два американских самолета, принадлежавших группе кубинских эмигрантов из США.

