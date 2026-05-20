Стало известно, как Минюст США используется против лидеров неугодных стран

Уголовное преследование одного из лидеров Кубинской революции генерала армии Рауля Кастро стало очередным примером использования американским Минюстом инструментов правосудия против глав государств, неугодных Вашингтону, сообщил CNN. Обвинения, включающие убийство и уничтожение воздушного судна, были зарегистрированы в электронной базе федерального суда Южного округа штата Флорида.

Как указывает CNN, данное решение «почти гарантированно усилит давнюю напряженность» между США и Кубой. Телеканал также обращает внимание, что сообщения о возможном обвинительном заключении сразу вызвали опасения относительно крупной военной операции США против Кубы по аналогии с недавними действиями в Венесуэле.

Ранее стало известно, что обвинение против Кастро было выдвинуто на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа, который выступает за смену власти на Кубе. Коммунистическое руководство страны находится у власти с 1959 года, когда революцию возглавил брат Рауля Кастро Фидель. Также обвинения могут быть связаны с инцидентом 1996 года, когда кубинские истребители сбили два американских самолета, принадлежавших группе кубинских эмигрантов из США.