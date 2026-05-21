Экстрасенс назвал новую версию исчезновения героя РФ Асылханова

Герой РФ Алексей Асылханов не сбежал и не скрывается по своей воле, а попал под влияние злоумышленников, использующих психотропные методы воздействия, заявил в беседе с NEWS.ru экстрасенс и парапсихолог Валерий Розанов. Он предположил, что герой РФ ушел из дома, повинуясь единственному желанию — защитить свою семью и близких, чем и воспользовались мошенники.

Возможно, Алексей Асылханов попал под влияние так называемых телефонных мошенников <..>. На данный момент инициаторы всего этого не решили, что сделать с ним дальше, и держат в измененном состоянии где-то под Алтаем. Конкретно на него не охотились, но после того, как стало известно, кто это, стали искать варианты получить максимальную выгоду, — сказал Розанов.

Кульминацией детективной истории, по версии парапсихолога, могут стать переговоры с зарубежными криминальными структурами.

Могу ошибаться, но на данный момент организаторы ведут переговоры с некой группировкой из Турции, — сказал экстрасенс.

Ранее адвокат Даниил Лунев предположил, что герой России Алексей Асылханов, загадочно исчезнувший в городе Юрге Кемеровской области, мог попасть в рабство, если потерял память. При этом наиболее вероятным, по его словам, является криминальный инцидент — похищение из-за бизнеса или долгов.