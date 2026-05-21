21 мая 2026 в 18:47

Звезда КВН рассказала о проблемах с работой из-за ассоциаций с жанром юмора

Звезда КВН Борщева заявила, что комедийность мешала ей получать роли в кино

Елена Борщева Елена Борщева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Звезда КВН Елена Борщева призналась в интервью NEWS.ru, что теряла роли в серьезных лентах из-за ассоциаций с комедийными проектами. По словам артистки, продюсеры отказывали ей в сотрудничестве, несмотря на хорошие пробы и поддержку режиссеров.

Я как-то пробовалась в серьезный фильм и очень подходила фактурно, внешне. Но телеканал и продюсеры не утвердили из-за того, что, по их мнению, я ассоциируюсь с комедийными проектами, — посетовала Борщева.

По словам Борщевой, со временем ей удалось преодолеть трудности в карьере и сняться в некомедийных фильмах. Например, сыграла жертву маньяка в короткометражном фильме «Будьте здоровы», рассказала артистка.

Образ нелепой девочки я преодолела. Я повзрослела, у меня двое детей. Все понимают и видят, что я — образованная, начитанная, — резюмировала собеседница.

Ранее Борщева призналась, что в детстве плакала из-за буллинга сверстников. Однако, по словам артистки, смогла принять и полюбить себя такой, какая есть. Теперь Елена, по ее словам, спокойно относится к критике и своей внешности, и творчества.

Также она рассказала, что исключила из рациона белый сахар и дрожжи. Кроме того, для поддержания стройности отказалась от вечернего приема пищи.

Наталия Петренко
Общество

Общество

Общество

