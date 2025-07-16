Экс-участница Comedy Woman раскрыла секрет стройной фигуры

Экс-участница Comedy Woman Елена Борщева рассказала в беседе с «Леди Mail», что по совету личного врача исключила из рациона белый сахар и дрожжи. По словам актрисы, для поддержания стройности она также не ест по вечерам.

Тут еще мне на руку очень играет мой рост: я высокая и мне проще выглядеть стройной. Но я все равно не расслабляюсь и слежу за весом, ведь, набрав пять лишних килограммов, сразу же смотрюсь такой огромной мощной женщиной, — призналась Борщева.

Актриса добавила, что раз в неделю устраивает себе разгрузочный день — ничего не ест и только пьет воду. Знаменитость уточнила, что, помимо всего этого, она строго ограничивает потребление вредной пищи.

Актриса Анна Невская рассказала, что оставаться стройной ей помогают любовь к спорту и средиземноморская диета. Она посоветовала женщинам ничего не запрещать себе и «прислушиваться к своему организму».