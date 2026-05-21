21 мая 2026 в 19:28

«Очень скоро»: Трамп сделал громкий анонс по Ирану

Трамп заявил, что конфликт с Ираном закончится очень скоро

Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/White House/Global Look Press
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме, что конфликт на Ближнем Востоке близок к завершению. По словам американского лидера, это произойдет уже очень скоро.

Конфликт с Ираном скоро, очень скоро закончится, — сказал Трамп.

Накануне, 20 мая, Трамп заявил, что не намерен ускорять урегулирование конфликта с Ираном, несмотря на приближающиеся выборы в конгресс. Глава государства подчеркнул, что Ормузский пролив должен быть немедленно открыт для судоходства, и отметил готовность вновь попытаться достичь договоренностей с Тегераном.

До этого министры финансов стран «Большой семерки» направили совместное обращение главе Министерства финансов США Скотту Бессенту. В документе содержится просьба убедить руководство США остановить военные действия в Иране.

Вместе с этим верхняя палата Конгресса США в ходе процедурного голосования впервые одобрила резолюцию, фактически предписывающую администрации прекратить военные действия против Ирана. За документ проголосовали 50 законодателей, против — 47.

