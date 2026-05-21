Назван главный нюанс в возможном нападении США на Кубу

Ведение войны в Иране не позволит США атаковать Кубу, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, из-за конфликта на Ближнем Востоке ресурсы Пентагона заметно истощились.

Наличие одной авианосной группы США не означает, что завтра [на Кубе] начнется какая-то серьезная эскалация. Но это, безусловно, элемент психологического давления на остров. Сейчас у Пентагона сложная ситуация, потому что свои ограниченные военные ресурсы им приходится тратить на Ближнем Востоке. И, конечно, в этой ситуации начинать новую операцию очень рискованно. То есть когда-то, конечно, Штаты полагали, что они могут одновременно вести две региональные войны и в них побеждать. Но это были 1990-е годы, когда США были совсем другие, — сказал Дудаков.

Он подчеркнул, что США также стремятся создать трудности для кубинского руководства и вызвать разногласия в правящей элите. По словам политолога, на этом фоне было возбуждено уголовное дело против бывшего президента Кубы Рауля Кастро. Эксперт указал, что для многих американцев старшего поколения он является символической фигурой, которую долгое время демонизировали в местной прессе.

Ранее южное командование Военно-морских сил США объявило о прибытии в Карибское море авианосной ударной группы. Ее возглавляет атомный авианосец USS Nimitz.