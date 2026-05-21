Захарова указала на готовность России помочь решению кризиса вокруг Ирана

Россия готова содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Москва поможет в осуществлении решений, которых достигнут на переговорах Тегеран и Вашингтон, передает корреспондент NEWS.ru.

Россия в полной мере настроена на оказание необходимого содействия Тегерану и Вашингтону в осуществлении решений, которые могут быть ими достигнуты в ходе переговоров, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что новый этап переговоров между Ираном и США пройдет в пакистанской столице после завершения основных обрядов хаджа в конце мая. Командующий армией Пакистана может в четверг, 21 мая, посетить Тегеран, чтобы объявить о финальной версии соглашения.

До этого верхняя палата Конгресса США в ходе процедурного голосования впервые одобрила резолюцию, фактически предписывающую администрации прекратить военные действия против Ирана. За документ проголосовали 50 законодателей, против — 47. При этом даже в случае окончательного одобрения (Сенатом США, а затем и Палатой представителей США) президент Дональд Трамп имеет право наложить вето.