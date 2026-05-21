Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 13:15

Захарова указала на готовность России помочь решению кризиса вокруг Ирана

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия готова содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Москва поможет в осуществлении решений, которых достигнут на переговорах Тегеран и Вашингтон, передает корреспондент NEWS.ru.

Россия в полной мере настроена на оказание необходимого содействия Тегерану и Вашингтону в осуществлении решений, которые могут быть ими достигнуты в ходе переговоров, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что новый этап переговоров между Ираном и США пройдет в пакистанской столице после завершения основных обрядов хаджа в конце мая. Командующий армией Пакистана может в четверг, 21 мая, посетить Тегеран, чтобы объявить о финальной версии соглашения.

До этого верхняя палата Конгресса США в ходе процедурного голосования впервые одобрила резолюцию, фактически предписывающую администрации прекратить военные действия против Ирана. За документ проголосовали 50 законодателей, против — 47. При этом даже в случае окончательного одобрения (Сенатом США, а затем и Палатой представителей США) президент Дональд Трамп имеет право наложить вето.

Власть
Россия
Иран
Мария Захарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный мажор устроил жесткое ДТП в Нижнем Новгороде: что известно, жертвы
В Кремле раскрыли, как Китай готов помочь по Украине
Врач объяснила, как замедлить старение после 65 лет
Путин вручит звезды Героев бойцам СВО в Кремле
«Объем вложений вырос в 100 раз»: глава Кубани об инвестициях в туризм
Сцена кровавой ревности: мужчина пытался убить бывшую выстрелом в окно
Диетолог предупредила, кому опасно злоупотреблять чаем
В Кремле не видят рисков дефицита топлива из-за ударов БПЛА по нефтезаводам
В Кремле оценили прогресс в процессе строительства «Силы Сибири — 2»
Врач рассказала, какие болезни могут обостриться в жару
Песков раскрыл, что означают российско-белорусские военные учения
IT-эксперт объяснил, как будут проходить курсы по ИИ в школах
«Русские готовы»: Песков поставил точку в вопросе переговоров с Европой
Песков высказался о возможной пропаже моряков в Ормузском проливе
Песков раскрыл триумфальные итоги поездки Путина в Китай
«Подогрели интерес»: Захарова уколола противников участия России в биеннале
Европу охватила вспышка двух инфекций, передающихся половым путем
Диетолог объяснила, как нужно питаться людям разных возрастов
Москвичи спасли «сбежавшего» из квартиры необычного питомца
Стало известно, какие проблемы ждут ВСУ летом
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.