Москвичи спасли «сбежавшего» из квартиры необычного питомца

В Москве спасли улетевшего из квартиры нильского крылана по кличке Марс

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Москве жильцы дома на Очаковском шоссе спасли нильского крылана по кличке Марс, который вылетел из квартиры местной жительницы, пишет 360.ru со ссылкой на хозяйку животного. Необычный питомец выбрался из клетки с неисправной щеколдой и попал на улицу через окно. Его владелица обратилась с просьбой помочь в районный чат.

Оказалось, что незадолго до этого он летал на аллее от дома к дому, чем пугал прохожих. Те вызвали специалистов по рукокрылым, но поймать Марса не удалось, он улетел в сторону стройки. Изначально его приютила соседка, а позже передала мне. Марсу два года, из которых полтора он живет со мной, — рассказала горожанка.

Она добавила, что к поискам животного подключились неравнодушные местные жители. Они заметили Марса рядом с мусоркой и поймали его с помощью коробки. Сейчас крылан снова дома и с ним все в порядке.

Ранее жильцы одного из домов в Домодедове Московской области спасли собаку породы бигль, после того как ее жестоко избила хозяйка. Бывшая владелица в отделе полиции подписала отказ от животного и передала все документы питомца. Теперь приютившая собаку девушка планирует найти ей любящую семью.

