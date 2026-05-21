Москвичи спасли «сбежавшего» из квартиры необычного питомца

В Москве жильцы дома на Очаковском шоссе спасли нильского крылана по кличке Марс, который вылетел из квартиры местной жительницы, пишет 360.ru со ссылкой на хозяйку животного. Необычный питомец выбрался из клетки с неисправной щеколдой и попал на улицу через окно. Его владелица обратилась с просьбой помочь в районный чат.

Оказалось, что незадолго до этого он летал на аллее от дома к дому, чем пугал прохожих. Те вызвали специалистов по рукокрылым, но поймать Марса не удалось, он улетел в сторону стройки. Изначально его приютила соседка, а позже передала мне. Марсу два года, из которых полтора он живет со мной, — рассказала горожанка.

Она добавила, что к поискам животного подключились неравнодушные местные жители. Они заметили Марса рядом с мусоркой и поймали его с помощью коробки. Сейчас крылан снова дома и с ним все в порядке.

