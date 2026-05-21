Москвичам пообещали рекордную жару

В четверг, 21 мая, в Москве воздух прогреется до плюс 30 градусов, а местами по области пройдут небольшие дожди, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик отметила, что в этот день в столице может обновиться суточный рекорд тепла. Прежний рекорд был зафиксирован в 2014 году.

В четверг в Москве сохранится жаркая погода, переменная облачность и без осадков практически на все сутки. Только местами, по области, к вечеру может пойти небольшой кратковременный дождь, — уточнила синоптик.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что в столице 20 мая был установлен новый температурный рекорд, который продержался 129 лет. В 1897 году воздух прогрелся до плюс 29,7 градуса.

До этого специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что на следующей неделе в Москве похолодает. Причина — полярное вторжение. Днем температура опустится до плюс 12–15 градусов. Ночью столбики термометров покажут плюс 8–11 градусов. Это окажется на несколько градусов ниже климатической нормы.