Юрист напомнила, какие документы нужны для выхода в декрет

Для выхода в отпуск по беременности и родам понадобится электронный больничный, заявление на имя работодателя и при необходимости реквизиты для выплаты, напомнила в беседе с MIR24.TV юрист Екатерина Кудряшова. Она посоветовала оформлять документы заранее, чтобы снизить все риски.

Документальный путь выглядит достаточно спокойно, если не превращать его в квест на последней неделе. Для отпуска по беременности и родам нужен электронный больничный, заявление работодателю и реквизиты для выплаты, если они требуются. Для отпуска по уходу за ребенком — заявление, свидетельство о рождении ребенка и подтверждение, что второй родитель не получает аналогичное пособие, если такие сведения не поступают автоматически, — рассказала Кудряшова.

Она отметила, что сейчас документы зачастую передаются электронным способом между работодателем и Социальным фондом. Тем не менее лучше самостоятельно контролировать путь бумаг во избежание путаницы и других проблем. Юрист добавила, что перед декретом рекомендуется письменно зафиксировать, кому переходят рабочие обязанности и какие задачи уже завершены, можно также направить короткое письмо на имя руководителя.

Ранее HR-эксперт Алексей Чихачев заявил, что шестикратный рост числа отцов в декрете связан с более грамотным расчетом семейного бюджета, а не с резкой сменой гендерных ролей. По его словам, еще одной причиной этого стало повышение правовой грамотности среди населения.