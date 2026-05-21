Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 10:21

Юрист напомнила, какие документы нужны для выхода в декрет

Юрист Кудряшова: для выхода в отпуск по родам понадобится электронный больничный

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Для выхода в отпуск по беременности и родам понадобится электронный больничный, заявление на имя работодателя и при необходимости реквизиты для выплаты, напомнила в беседе с MIR24.TV юрист Екатерина Кудряшова. Она посоветовала оформлять документы заранее, чтобы снизить все риски.

Документальный путь выглядит достаточно спокойно, если не превращать его в квест на последней неделе. Для отпуска по беременности и родам нужен электронный больничный, заявление работодателю и реквизиты для выплаты, если они требуются. Для отпуска по уходу за ребенком — заявление, свидетельство о рождении ребенка и подтверждение, что второй родитель не получает аналогичное пособие, если такие сведения не поступают автоматически, — рассказала Кудряшова.

Она отметила, что сейчас документы зачастую передаются электронным способом между работодателем и Социальным фондом. Тем не менее лучше самостоятельно контролировать путь бумаг во избежание путаницы и других проблем. Юрист добавила, что перед декретом рекомендуется письменно зафиксировать, кому переходят рабочие обязанности и какие задачи уже завершены, можно также направить короткое письмо на имя руководителя.

Ранее HR-эксперт Алексей Чихачев заявил, что шестикратный рост числа отцов в декрете связан с более грамотным расчетом семейного бюджета, а не с резкой сменой гендерных ролей. По его словам, еще одной причиной этого стало повышение правовой грамотности среди населения.

Общество
юристы
декрет
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Форум «Движение» представил главные мероприятия деловой программы
Путин поздравил полярников с профессиональным праздником
Росстандарт снял ограничения на продажу китайских грузовиков Shacman
В украинском городе начался полный хаос из-за бегства госслужб
МИД РФ: Зеленский цинично хвалится перед своими хозяевами терактами в РФ
Россия нарастила импорт одного европейского продукта в шесть раз
Тело популярной певицы выловили в канале
Массированная атака дронов ВСУ на Запорожье унесла жизни двух человек
Военный эксперт рассказал о составе ТОФ России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 мая: где сбои в России
Гламурную 25-летнюю женщину обвинили в организации банды подростков-убийц
Обвиняемые в гибели людей в ДТП с детской хоккейной командой избежали тюрьмы
Дипломаты Греции разнесли Киев за атаки на суда в Средиземном море
Мерц выступил за особый статус Украины в Евросоюзе
В Госдуме рассказали, кому начнут выдавать удостоверения ветерана
Юрист напомнила, какие документы нужны для выхода в декрет
В Китае заявили о дипломатическом прорыве после визита Путина в Пекин
В Минобороны рассказали о ходе ядерных учений
Три школьника пострадали при взрыве петарды в одной из школ Прикамья
Маркетолог объяснила, как начать успешный бизнес в 2026 году
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.