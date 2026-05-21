Заявления властей Латвии о необходимости привыкать к постоянной угрозе украинских дронов недопустимы, следует из видеообращения депутата думы латвийского города Елгава Андрея Пагора в его Telegram-канале. Политик заявил, что жителей республики намеренно готовят к жизни в условиях постоянных тревог и возможного противостояния с Россией.

Дети сидят в подземелье, в бомбоубежище и плачут. <…> Глава кризисного центра как раз об этом говорит. Он говорит, что эти дроны, эти воздушные тревоги влияют на экономику, учебу, работу. Тем самым он говорит, надо приспособиться к современным новым реалиям. То есть мы должны смириться. Мы должны привыкнуть, мы должны, как дрессированные зверьки, начать выполнять, — заявил Пагор.

По словам Пагора, человек способен адаптироваться практически к любым условиям, однако он поставил под сомнение необходимость привыкания жителей Латвии к подобной обстановке. Население постепенно приучают к воздушным тревогам и эвакуациям. Со временем люди могут привыкнуть не только к ограничениям, но и к разрушениям и человеческим жертвам.

Ранее СВР РФ сообщила, что командование ВСУ готовит серию террористических атак на тыловые регионы РФ с использованием территории Прибалтики для сокращения времени подлета дронов. Там добавили, что координаты центров принятия решений на территории Латвии хорошо известны. Специалисты ведомства предостерегли прибалтийскую страну от помощи при ударах ВСУ по России.