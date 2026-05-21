Захарова указала на полную солидарность России с Кубой на фоне действий США

Россия полностью солидарна с Кубой на фоне давления США на власти острова, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва осуждает любые попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Дипломат добавила, что РФ будет оказывать активную поддержку кубинскому народу, передает корреспондент NEWS.ru.

В этой связи подтверждаем нашу полную солидарность с Кубой, решительно осуждаем любые попытки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства, — сказала Захарова.

Ранее США выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. Нынешний президент республики Мигель Диас-Канель назвал эти обвинения не имеющими правовых оснований и заявил, что их цель — оправдать военную агрессию против острова.

До этого издание Semafor сообщило, что США оставляют применение военной силы против Кубы на крайний случай. При этом пока Вашингтон намерен использовать лишь дипломатическое и экономическое давление на правительство острова.