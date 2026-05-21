Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 11:30

Захарова указала на полную солидарность России с Кубой на фоне действий США

Захарова: Россия осуждает любое вмешательство во внутренние дела Кубы

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия полностью солидарна с Кубой на фоне давления США на власти острова, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва осуждает любые попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Дипломат добавила, что РФ будет оказывать активную поддержку кубинскому народу, передает корреспондент NEWS.ru.

В этой связи подтверждаем нашу полную солидарность с Кубой, решительно осуждаем любые попытки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства, — сказала Захарова.

Ранее США выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. Нынешний президент республики Мигель Диас-Канель назвал эти обвинения не имеющими правовых оснований и заявил, что их цель — оправдать военную агрессию против острова.

До этого издание Semafor сообщило, что США оставляют применение военной силы против Кубы на крайний случай. При этом пока Вашингтон намерен использовать лишь дипломатическое и экономическое давление на правительство острова.

Власть
Россия
Куба
Мария Захарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано фото спасенной из густого леса в Тульской области девочки
Двух девушек-подростков осудили за убийство
Федеральная поддержка может распространиться на одну категорию граждан
Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 21 мая: сбои, атаки
«Прямо на границе»: Москалькова «свела» Лантратову с омбудсменом Украины
Стало известно, почему Украину на самом деле не пускают в Евросоюз
Наступление ВС России на Харьков 21 мая: ТОС выжигают все живое, Купянск
В МИД России объяснили указ о гражданстве для жителей Приднестровья
В США поразились восстановлению военной мощи Ирана
Захарова оценила проверку США биолабораторий на Украине
«Я этому не радуюсь»: в Госдуме огорчились из-за укрепления рубля
Суд решил судьбу истязавшего собственных сыновей мужчины
Фитнес-эксперт дал советы, как правильно выбрать спортзал
Пропавшую под Тулой трехлетнюю девочку нашли живой
В Италии объяснили, какой сигнал Путин послал Западу из Китая
«Гуньку не забудьте»: Захарова дала Киеву совет о прахе украинских нацистов
Захарова разъяснила пуски ракеты «Сармат»
Три человека погибли у себя дома от неизвестного вещества
Захарова озвучила Токио условие для возвращения к нормальному общению
Баловство с петардой в стенах пермской школы обернулось уголовным делом
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.