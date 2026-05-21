Федеральная поддержка может распространиться на одну категорию граждан

Ветеранов труда нужно обеспечить федеральной поддержкой, чтобы восстановить социальную справедливость, заявил в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Каплан Панеш. По его словам, сейчас эта категория граждан получает льготы от региона, в котором проживает. Причем меры поддержки могут крайне сильно отличаться в разных субъектах страны.

Пора установить единые федеральные правила поддержки ветеранов труда. Действующая система регулируется законом «О ветеранах», но порядок присвоения звания и меры социальной поддержки отданы на откуп регионам. В результате реальная помощь ветерану труда зависит от места его жительства и местного бюджета, который часто не справляется. Эта региональная чехарда унижает людей, которые всю жизнь работали на благо страны, — высказался Панеш.

По его мнению, нужно ввести не только единую ежемесячную выплату для ветеранов труда, но и обязательную ежегодную компенсацию расходов на лекарства в размере не менее 5 тыс. рублей. Кроме того, следует установить для них федеральную льготу на оплату ЖКУ в размере 50% и обеспечить их правом на бесплатное санаторно-курортное лечение раз в два года.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что ветераны труда в России должны получить право на ежемесячную доплату в 10 тыс. рублей. Соответствующий законопроект фракция уже внесла на рассмотрение Госдумы.