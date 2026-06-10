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10 июня 2026 в 05:20

ПВО Бахрейна отражает иранские атаки

Reuters: системы ПВО Бахрейна отражают иранские атаки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Системы противовоздушной обороны Бахрейна отражают иранские атаки, сообщает агентство Reuters. Данные предоставил советник по вопросам СМИ короля Бахрейна.

Согласно опубликованной информации, средства ПВО страны задействованы для отражения атак со стороны Ирана. Других подробностей не приводится.

Ранее несколько мощных взрывов прогремели в городе Джаск, расположенном на юге Ирана. Сообщения о взрывах начали поступать около 02:35 по местному времени (02:05 мск).

До этого в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) сообщили, что американские военные начали наносить удары по Ирану после инцидента с вертолетом Apache над Ормузским проливом. В командовании подчеркнули, что операция проводится в рамках самообороны.

Кроме того американский палубный истребитель нанес ракетный удар по нефтяному танкеру M/T Marivex, ходившему под флагом Палау, за попытку пройти в сторону Ирана. Как сообщило Центральное командование США, самолет F/A-18 Super Hornet, взлетевший с авианосца Abraham Lincoln, выпустил высокоточный боеприпас по машинному отделению и отсеку управления судном.

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