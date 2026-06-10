После инцидента с Apache США пошли на новый шаг против Ирана

После инцидента с Apache США пошли на новый шаг против Ирана CENTCOM: США начали наносить удары по Ирану после сбития вертолета Apache

Американские военные начали наносить удары по Ирану после инцидента с вертолетом Apache над Ормузским проливом, сообщили в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ). В командовании подчеркнули, что операция проводится в рамках самообороны.

Силы СЕНТКОМ начали по приказу верховного главнокомандующего наносить в целях самообороны удары по Ирану в 17:00 по времени Восточного побережья (00:00 10 июня мск. — NEWS.ru). Это делается в ответ на вчерашний сбитый вертолет сухопутных войск США Apache, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что американский палубный истребитель нанес ракетный удар по нефтяному танкеру M/T Marivex, ходившему под флагом Палау, за попытку пройти в сторону Ирана. Как сообщило Центральное командование США, самолет F/A-18 Super Hornet, взлетевший с авианосца Abraham Lincoln, выпустил высокоточный боеприпас по машинному отделению и отсеку управления судном.

До этого стало известно, что американские военнослужащие нанесли удар по наземному командному пункту на иранском острове Кешм. По данным ведомства, атака была произведена в ответ на запущенные Ираном ракеты и беспилотные летательные аппараты. Согласно версии Вашингтона, Тегеран выпустил пять ракет.