Американский истребитель атаковал гражданское судно в Оманском заливе

Американский палубный истребитель нанес ракетный удар по нефтяному танкеру M/T Marivex, ходившему под флагом Палау, за попытку пройти в сторону Ирана, сообщило Центральное командование США в соцсети Х. По данным ведомства, самолет F/A-18 Super Hornet, взлетевший с авианосца Abraham Lincoln, выпустил высокоточный боеприпас по машинному отделению и отсеку управления судном.

Центральное командование США обездвижило M/T Marivex под флагом Палау, когда он плыл в международных водах Оманского залива в направлении Ирана. F/A-18 Super Hornet с авианосца Abraham Lincoln выпустил точный боеприпас по машинному и рулевому отсекам судна после того, как экипаж не выполнил указания Вооруженных сил США, — говорится в сообщении.

Ранее Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM) заявило, что американские военные атаковали плавсредство, принадлежащее, по их данным, наркотеррористам, в акватории восточной части Тихого океана. Ведомство сообщило о двух погибших в результате этого инцидента.

Кроме того, Центральное командование Вооруженных сил США (СЕNТCОМ) сообщило, что американские военнослужащие нанесли удар по наземному командному пункту на иранском острове Кешм. По данным ведомства, атака была произведена в ответ на запущенные Ираном ракеты и беспилотные летательные аппараты. Согласно версии Вашингтона, Тегеран выпустил пять ракет.