09 мая 2026 в 05:00

США атаковали судно наркотеррористов в Тихом океане

SOUTHCOM: США ударили по судну предполагаемых наркотеррористов

Вооруженные силы США нанесли удар по судну предполагаемых наркотеррористов в восточной части Тихого океана, заявило Южное командование ВС США (SOUTHCOM). Сообщается, что в результате погибли два человека.

Восьмого мая, по указанию командующего SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Донована, объединенная оперативная группа «Южное копье» нанесла летальный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями, — говорится в сообщении командования в соцсетях.

Как утверждает SOUTHCOM, разведка подтвердила, что судно якобы следовало по известным маршрутам наркотрафика. Сообщается, что помимо тех, кто был ликвидирован, еще один выжил. США объясняют свое военное присутствие в регионе борьбой с продажей запрещенных веществ.

Ранее стало известно об авиаударах со стороны США по пустым нефтяным танкерам класса VLCC, пытавшимся вернуться в Иран через Ормузский пролив. Представители США подтвердили поражение нескольких крупных судов, которые намеревались преодолеть установленную морскую блокаду республики.

