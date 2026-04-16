Американские войска устроили бойню в Тихом океане

Американские войска ударили по судну с наркоторговцами в восточной части Тихого океана, сообщило Южное командование Вооруженных сил США в соцсети X. По данным ведомства, в результате удара погибли три человека.

Объединенная оперативная группа «Южное копье» нанесла 15 апреля летальный удар по судну. Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь администрации США Кэролайн Ливитт заявляла, что Белый дом не будет раскрывать возможные сроки завершения морской блокады Ирана. По ее словам, американские силы в регионе обеспечивают свободу навигации для судов, следующих в неиранские порты и обратно.

До этого супертанкер из Ирана, который находится под санкциями США, нарушил блокаду и прошел через Ормузский пролив. По данным источника, судно может перевозить до 2 млн баррелей нефти. Также стало известно, что через Ормузский пролив за последние сутки прошли более 20 торговых судов на фоне блокады США.