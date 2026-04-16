16 апреля 2026 в 07:14

Американские войска устроили бойню в Тихом океане

Американские войска ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

Фото: Us Navy/U.S. Navy/Global Look Press
Американские войска ударили по судну с наркоторговцами в восточной части Тихого океана, сообщило Южное командование Вооруженных сил США в соцсети X. По данным ведомства, в результате удара погибли три человека.

Объединенная оперативная группа «Южное копье» нанесла 15 апреля летальный удар по судну. Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь администрации США Кэролайн Ливитт заявляла, что Белый дом не будет раскрывать возможные сроки завершения морской блокады Ирана. По ее словам, американские силы в регионе обеспечивают свободу навигации для судов, следующих в неиранские порты и обратно.

До этого супертанкер из Ирана, который находится под санкциями США, нарушил блокаду и прошел через Ормузский пролив. По данным источника, судно может перевозить до 2 млн баррелей нефти. Также стало известно, что через Ормузский пролив за последние сутки прошли более 20 торговых судов на фоне блокады США.

США
Тихий океан
наркоторговля
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака на Туапсе и старые технологии ВСУ: новости СВО к утру 16 апреля
«Дайте почувствовать уверенность»: Бутырская о возвращении Валиевой на лед
В Ачинске мужчина избил подростка ложкой для обуви
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 апреля: инфографика
Минздрав РФ обновил правила оформления больничных листов
Минобороны сообщило об уничтожении полчищ БПЛА над Россией
В МИД России высказались об идее ООН по Ормузскому проливу
Экономист объяснил, почему в будущем рубль будет лишь укрепляться
Лидеры Израиля и Ливана встретятся спустя 34 года
Диетолог назвала суточную норму клетчатки для организма
Американские войска устроили бойню в Тихом океане
Финляндия абсурдно назвала Репина украинцем
Ортопед назвал упражнения, помогающие вылечить плоскостопие
Составлен список стран, куда можно поехать на майские праздники без визы
В Турции учительница закрыла собой учеников во время стрельбы и погибла
Психолог назвала причину продолжительного роста тревожности у россиян
Названы последствия чрезмерного употребления лечебно-столовой минералки
В Туапсе изменили режим работы в школах после атаки ВСУ
Назван топ-5 стран для тех, кто любит вкусно поесть
«Прорыв» и «Ураган» застали врасплох ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 апреля
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

