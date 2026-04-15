15 апреля 2026 в 22:59

Белый дом высказался о сроках завершения морской блокады Ирана

Белый дом отказался называть сроки завершения морской блокады Ирана

Белый дом не будет раскрывать возможные сроки завершения морской блокады Ирана, заявила пресс-секретарь администрации США Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге. По ее словам, американские силы в регионе обеспечивают свободу навигации для судов, следующих в неиранские порты и обратно.

Пресс-секретарь отметила, что не будет называть сроки от имени президента США Дональда Трампа. Ограничения действуют в отношении всех иранских портов в Персидском и Оманском заливах, подчеркнула она.

Ранее супертанкер из Ирана, который находится под санкциями США, нарушил блокаду и прошел через Ормузский пролив. По данным источника, судно может перевозить до 2 млн баррелей нефти.

До этого стало известно, что через Ормузский пролив за последние сутки прошли более 20 торговых судов на фоне блокады США. Речь идет о грузовых судах, контейнеровозах и нефтяных танкерах.

Кроме того, политолог Евгений Семибратов предположил, что президент США Дональд Трамп начал блокаду Ормузского пролива для демонстрации величия и силы США. По его словам, таким образом американский лидер также добивается резкого повышения стоимости нефти и наносит удар по экономическим интересам Китая, вынуждая его влиять на Иран.

Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ на Севастополь
Предотвращаем сколиоз у детей: шесть советов врача, спасающих спину
В Геленджике ограничили прием и отправку авиарейсов
Еще 94 сотрудника АЭС «Бушер» вернулись в Россию
Одна из стран БРИКС впервые за год возобновила закупки российского СПГ
Медведев пожелал европейским партнерам спокойного сна после списка МО РФ
Россиянка попала за решетку за фото в нацистской фуражке
В США рассказали, как смягчение санкций против России спасло мир
Любовница разбушевалась: кто такая Юлия Мендель, которая громит Зеленского
В России обновили правила оформления больничных
США начали подготовку к военной операции против еще одной страны
Украина получит сотни миллионов евро от Нидерландов на дроны
Украинский ракетный дрон «Паляница» сравнили с технологиями прошлого века
Путешествия дешево: лайфхаки для отпуска, как сэкономить
Демократы готовят импичмент главе Пентагона
В СВР оценили обстановку на границе Союзного государства
Сенат США не стал ограничивать Белый дом в ударах по Ирану
Суд арестовал семерых человек по делу о краже золотого шлама
Зеленский раскрыл подробности сделки по БПЛА
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
