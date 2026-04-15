Белый дом высказался о сроках завершения морской блокады Ирана

Белый дом не будет раскрывать возможные сроки завершения морской блокады Ирана, заявила пресс-секретарь администрации США Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге. По ее словам, американские силы в регионе обеспечивают свободу навигации для судов, следующих в неиранские порты и обратно.

Пресс-секретарь отметила, что не будет называть сроки от имени президента США Дональда Трампа. Ограничения действуют в отношении всех иранских портов в Персидском и Оманском заливах, подчеркнула она.

Ранее супертанкер из Ирана, который находится под санкциями США, нарушил блокаду и прошел через Ормузский пролив. По данным источника, судно может перевозить до 2 млн баррелей нефти.

До этого стало известно, что через Ормузский пролив за последние сутки прошли более 20 торговых судов на фоне блокады США. Речь идет о грузовых судах, контейнеровозах и нефтяных танкерах.

Кроме того, политолог Евгений Семибратов предположил, что президент США Дональд Трамп начал блокаду Ормузского пролива для демонстрации величия и силы США. По его словам, таким образом американский лидер также добивается резкого повышения стоимости нефти и наносит удар по экономическим интересам Китая, вынуждая его влиять на Иран.