15 апреля 2026 в 12:16

Супертанкер Ирана наплевал на блокаду Ормузского пролива

Fars: супертанкер Ирана под санкциями прошел через Ормузский пролив

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Супертанкер из Ирана, который находится под санкциями США, нарушил блокаду и прошел через Ормузский пролив, сообщает агентство Fars. По его данным, судно может перевозить до двух миллионов баррелей нефти.

Супертанкер, находящийся в санкционном списке, пересек открытое море и Ормузский пролив, не скрываясь, с включенной системой идентификации местоположения, и вошел в территориальные воды Ирана, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что через Ормузский пролив за последние сутки прошли более 20 торговых судов на фоне блокады США. Речь идет о грузовых судах, контейнеровозах и нефтяных танкерах.

Между тем политолог Евгений Семибратов предположил, что президент США Дональд Трамп начал блокаду Ормузского пролива для демонстрации величия и силы США. По его словам, таким образом американский лидер также добивается резкого повышения стоимости нефти и наносит удар по экономическим интересам Китая, вынуждая его влиять на Иран.

Мир
США
Иран
Ормузский пролив
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
