Более 20 судов прошли через Ормузский пролив за сутки

Через Ормузский пролив за последние сутки прошли более 20 торговых судов на фоне блокады США, сообщили журналисты газеты The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. Речь идет о грузовых судах, контейнеровозах и нефтяных танкерах.
Часть судов следовала в Персидский залив, другие, наоборот, выходили из него. Некоторые из них двигались с выключенными транспондерами, пишет издание.
О введении морской блокады стало известно днем ранее. Центральное командование США сообщило об ограничениях, которые вступили в силу 13 апреля.
Позже в США рассказали, как обстоят дела с введенными ограничениями. Так, Центральное управление заявило, что ни одно судно не преодолело морскую блокаду.
В то же время политолог и эксперт клуба «Дигория» Леонид Васильев объяснял, почему Великобритания не заблокирует пролив. По его словам, Лондон высоко оценивает важность Ормузского пролива для мировой торговли и энергетики.