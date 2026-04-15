15 апреля 2026 в 02:48

Более 20 судов прошли через Ормузский пролив за сутки

В Ормузском проливе за сутки прошли более 20 судов на фоне блокады США

Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Через Ормузский пролив за последние сутки прошли более 20 торговых судов на фоне блокады США, сообщили журналисты газеты The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. Речь идет о грузовых судах, контейнеровозах и нефтяных танкерах.

Более 20 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив за последние 24 часа, — пишет издание.

Часть судов следовала в Персидский залив, другие, наоборот, выходили из него. Некоторые из них двигались с выключенными транспондерами, пишет издание.

О введении морской блокады стало известно днем ранее. Центральное командование США сообщило об ограничениях, которые вступили в силу 13 апреля.

Позже в США рассказали, как обстоят дела с введенными ограничениями. Так, Центральное управление заявило, что ни одно судно не преодолело морскую блокаду.

В то же время политолог и эксперт клуба «Дигория» Леонид Васильев объяснял, почему Великобритания не заблокирует пролив. По его словам, Лондон высоко оценивает важность Ормузского пролива для мировой торговли и энергетики.

