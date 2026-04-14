14 апреля 2026 в 06:20

Стало известно, почему Британия не заблокирует Ормузский пролив

Политолог Васильев: блокада Ормузского пролива противоречит интересам Британии

Блокада Ормузского пролива идет вразрез с интересами Великобритании, заявил NEWS.ru политолог и эксперт клуба «Дигория» Леонид Васильев. По его словам, Лондон воспринимает этот пролив как ключевой маршрут для мировой торговли и энергетики.

Отказ [Кира] Стармера (премьер-министр Великобритании. — NEWS.ru) поддержать объявленную [Дональдом] Трампом (президент США. — NEWS.ru) блокаду Ормузского пролива является проявлением интересов Лондона. Для Британии это не просто точка напряжения на Ближнем Востоке, а важнейшая артерия мировой торговли и энергетики. Именно поэтому Стармер подчеркнул, что страна не собирается втягиваться в войну с Ираном и считает приоритетом не блокирование, а полное открытие пролива. Важно и то, что позиция британского премьера не возникла внезапно. Еще 19 марта Лондон прямо назвал свободу судоходства фундаментальным принципом международного права и выразил готовность участвовать в мерах по обеспечению безопасного прохода, — пояснил Васильев.

Он отметил, что Великобритания ясно обозначила свою позицию в отношении США. По словам политолога, Лондон готов оказывать политическую поддержку своему союзнику, однако не желает нести экономические издержки, связанные с решениями, которые могут негативно повлиять на мировые рынки, цены на энергоносители и внутреннюю стабильность.

Стармер заявил, что Великобритания не станет участвовать в военной операции США по блокаде Ормузского пролива. По его словам, Лондон поддерживает свободу навигации в этом стратегически важном регионе.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
