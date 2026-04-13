13 апреля 2026 в 13:29

Стармер: Великобритания не присоединится к блокаде Ормузского пролива

Кир Стармер
Великобритания не присоединится к военной операции США по блокаде Ормузского пролива, сообщил премьер-министр Кир Стармер в интервью телеканалу Би-би-си. Глава правительства подчеркнул, что Лондон выступает за свободную навигацию в стратегически важном регионе.

Премьер-министр отметил, что с его точки зрения крайне необходимо сохранить открытый пролив. По его словам, закрытие или ограничение судоходства приведет к перебоям с поставками нефти и газа на мировые рынки, что неизбежно вызовет рост цен. Такие последствия напрямую затронут британских потребителей и экономику страны в целом.

Стармер добавил, что Соединенное Королевство не намерено втягиваться в военный конфликт. Он пояснил, что подобные действия не соответствуют национальным интересам Великобритании, поскольку любое участие возможно только при наличии четкой правовой базы и тщательно проработанного плана.

Ранее Центральное командование США объявило о введении морской блокады всех иранских портов в Аравийском и Оманском заливах. Ограничения вступают в силу 13 апреля в 17:00 мск. Блокада будет касаться судов всех стран, входящих или выходящих из иранских портов и прибрежных районов.

