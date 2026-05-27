Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по предприятию военно-промышленного комплекса, а также объектам энергетики, используемым в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Поражение наносилось силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

В ведомстве уточнили, что в числе пораженных целей также оказались места хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Кроме того, под удары попали хранилища горючего, а также пункты временной дислокации украинских частей и иностранных наемников в 144 районах.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Север» освободила село Гранов в Харьковской области. Штурмовые подразделения сломили упорное сопротивление противника и уничтожили последние группы бойцов из состава 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В Минобороны РФ подтвердили данную информацию.

До этого стало известно, что с начала 2026 года российские военнослужащие освободили более 100 населенных пунктов в зоне СВО. Больше всего освобожденных территорий находится в Донецкой Народной Республике, уточнили в Минобороны РФ.