Водитель каршеринга сбил мать с ребенком и скрылся

На востоке Москвы водитель каршеринга сбил женщину и 11-летнего мальчика на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Восточного административного округа Москвы. Пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания помощи.

На Новоухтомском шоссе водитель арендованного автомобиля на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов, после чего с места ДТП скрылся, — заявили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что установление всех обстоятельств ДТП и личности водителя находится на контроле. Расследование продолжается.

Ранее водитель BMW сбил двух студентов возле здания Московского института радиотехники, электроники и автоматики. Стоявшие рядом с институтом студенты получили ушибы и ссадины, у одного из них оказался поврежден ноутбук. После инцидента водитель автомобиля заявил, что получил водительские права два дня назад и в случае лишения «купит новые».