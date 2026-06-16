ISU принял решение по участию россиян в Гран‑при сезона 2026/27 ISU не включил фигуристов из РФ в число участников Гран‑при сезона 2026/27

Российские спортсмены не вошли в число участников Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) по фигурному катанию сезона-2026/27, заявили в пресс-службе организации. В списке указаны около 150 спортсменов из разных стран, но россиян среди них нет.

Программу Гран‑при откроет этап во французском Анже с 23 по 25 октября текущего года. Затем серия пройдет в Канаде, Китае, США, Финляндии и Японии. Финал Гран‑при состоится с 10 по 13 декабря 2026 года в китайском городе Чунцин. Россияне не выступают на турнирах под эгидой ISU с 2022 года.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что решение о допуске российских фигуристов до международных соревнований будет принято после встречи лидеров ЕС, президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. По ее мнению, для вынесения положительного вердикта есть еще достаточно времени.

До этого стало известно, что россиянин Александр Кибалко был избран вице-президентом ISU на конгрессе организации, состоявшемся в испанском Тенерифе. В финальном голосовании он обошел болгарина Стойчо Стойчева и теперь будет представлять конькобежный спорт в совете ISU.