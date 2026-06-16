В ГД ответили, когда фигуристов из РФ допустят до международных стартов

В ГД ответили, когда фигуристов из РФ допустят до международных стартов Журова: решение по российским фигуристам примут после встречи лидеров Евросоюза

Решение о допуске российских фигуристов будет принято после встречи лидеров Евросоюза, президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского, заявила NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее мнению, для вынесения положительного вердикта есть еще достаточно времени.

Насколько я понимаю, они перенесли решение на чуть позже. Вопрос допуска России не стоял на повестке, собираются провести дополнительное заседание. Гран-при стартует в октябре, еще много времени принять это решение. Вероятно, ждут встречи лидеров Евросоюза, Трампа и Зеленского. Они что-то там пообсуждают и исходя из этого будут принимать решение, — сказала Журова.

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) состоялся 13 июня на Тенерифе. По его итогам ожидалось принятие решения о допуске российских фигуристов до международных соревнований.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что ФИФА допустит юношескую сборную России на международный турнир в США. Соревнования для футболистов до 15 лет запланированы на сентябрь. По его словам, организаторы хотят сделать турнир открытым для всех 211 национальных ассоциаций, входящих в состав ФИФА.