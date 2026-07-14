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14 июля 2026 в 14:22

«Слава богу»: Овечкин о допуске спортсменов из РФ к международным стартам

Овечки: россиянам будет тяжело возвращаться к международным турнирам

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Российским спортсменам будет тяжело возвращаться к международным стартам после долгого перерыва, считает форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. По словам хоккеиста, которые передает корреспондент NEWS.ru, многие российские атлеты постоянно поддерживают форму.

Иногда я тренируюсь в Новогорске и вижу, что наши спортсмены постоянно находятся в форме. Без турниров и соревнований тяжело. Слава богу, что нас допустили. Будем надеяться, что все придет к тому, что все спортсмены будут участвовать в соревнованиях и представлять нашу страну, — сказал Овечкин.

Ранее МОК рекомендовал снять все санкции с российских атлетов и отменил приостановку членства Олимпийского комитета России.

До этого сообщалось, что Международная федерация настольного тенниса (ITTF) с 28 июля возобновит допуск российских спортсменов к международным турнирам с национальным флагом и гимном. В международной организации приняли во внимание рекомендации Международного олимпийского комитета.

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