Россиянам вернули флаг и гимн в еще одном виде спорта

Россиянам вернули флаг и гимн в еще одном виде спорта Международная федерация настольного тенниса допустит россиян с флагом и гимном

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) с 28 июля возобновит допуск российских спортсменов к международным турнирам с национальным флагом и гимном, сообщили в Федерации настольного тенниса России в комментарии ТАСС. В международной организации приняли во внимание рекомендации Международного олимпийского комитета.

Исполнительный совет утвердил полное восстановление участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF с 28 июля 2026 года. Принимая решение, исполнительный совет принял во внимание, среди прочих факторов, решение МОК от 7 июля, — говорится в сообщении.

Ранее в официальном заявлении Международного олимпийского комитета сообщили, что МОК рекомендовал снять все санкции с российских атлетов и отменил приостановку членства Олимпийского комитета России. Об этом говорится в релизе организации.

Кроме того, представители Международной федерации гимнастики сообщили, что организация поддержала решение МОК о снятии всех ограничений с российских спортсменов и Олимпийского комитета России. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте федерации.