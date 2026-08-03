В России заблокируют все iPhone? Apple предъявили из-за МАКСа, подробности

ФАС возбудила дело против компании Apple из-за отечественного программного обеспечения. Какие подробности известны, что именно послужило причиной, чем это обернется для пользователей — в России заблокируют все iPhone?

Apple предъявили из-за МАКСа и другого ПО, подробности

Ранее ФАС выдала предупреждение Apple о необходимости устранить «дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения» на устройствах с iOS.

В ведомстве уточнили: основанием послужило то, что на iPhone и iPad по умолчанию установлена иностранная поисковая система. Федеральная антимонопольная служба напомнила: законодательством предусмотрено, что на технически сложных товарах, продаваемых в России, должна быть предусмотрена возможность работы по умолчанию с российской поисковой системой или поисковой системой другого государства - члена ЕАЭС.

«Apple сообщила, что с 27 июля в обновленной версии программного обеспечения реализована возможность предустановки российской поисковой системы. Компания не исполнила предупреждение ФАС в части предустановки на устройства с операционной системой iOS (iPhone, iPad) национального мессенджера и отечественного магазина приложений», — говорится в заявлении регулятора.

Как следствие, служба возбудила дело в отношении Apple.

Предупреждение ФАС, о котором идет речь, выдано Apple в начале июля. В нем речь шла о предустановке российских программ: мессенджера МАКС и магазина приложений RuStore.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Правда ли в России заблокируют все iPhone

В ФАС заявили, что по итогам рассмотрения дела против Apple и при установлении нарушения Закона о защите конкуренции в отношении компании будет назначен штраф в соответствии с КоАП РФ.

«Служба напоминает, что в настоящее время в нескольких странах, в том числе странах БРИКС, антимонопольные органы также рассматривают заявления потребителей и разработчиков приложений на дискриминационные действия Apple», — подчеркнули в ФАС.

Регулятор в начале июля дал Apple срок в две недели (до 15-го числа) на устранение нарушений. Служба проинформировала, что в случае неисполнения запроса компании грозит штраф до 4 млрд рублей. В ФАС не заявляли о намерении заблокировать все iPhone и iPad на территории России.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов ранее заявил NEWS.ru, что российские власти не планируют принудительно блокировать iPhone.

«Со стороны России блокировки iPhone точно не будет. Наше правительство не делает резких движений. Как много раз говорилось, власти страны принимают исчерпывающие меры. В случае нарушения законодательства все идет через штрафные мероприятия. И, как следствие, они накапливаются в виде решений судов о взыскании. Если компания [Apple] решит легально вернуться на российский рынок, она будет вынуждена оплатить все штрафы, которые ей предъявлены за эти годы. Я думаю, у правительства нет намерений по блокировке iPhone, это абсолютно контрпродуктивно», — сказал Свинцов.

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